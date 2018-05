"Instrumenti" piedāvā jaunu singlu un video "Tu atvēri mani ar nazīti", kuru radījusi "Lielā Kristapa" laureāte režisore Krista Burāne un animāciju mākslinieks Toms Burāns, portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

"Grupas "Instrumenti" mūziķi pie mums ar animāciju mākslinieku Tomu Burānu atnāca ar ideju par klipa vienu no galvenajiem varoņiem – Sīpoliņu, kurš ar nazīti tika atvērts dziesmas "Hes un tu" klipā. Mums šī ideja ļoti patika, un zinot par to, ka tieši Siguldā notiks grupas koncerti, kaut kā ļoti dabiski šķita, ka klipa darbībai ir jābūt saistītai ar bobsleja un kamaniņu trasi. Savukārt klipa stāsts veidojās naksnīgi vēsos toņos, rezonējot dzīves pieredzei ar dziesmas tekstu un mūziku. Mums ar Tomu šī ir debija mūzikas video, un tāpēc liels prieks par uzticību no "Instrumentu" puses, jo īpaši tāpēc, ka, manuprāt, "Tu atvēri mani ar nazīti" ir ļoti spēcīgs skaņdarbs," stāsta klipa režisore Krista Burāne.

"Instrumenti" ceturto singlu no pērn decembrī klajā nākušā albuma "Atkala" izdod nepilnas trīs nedēļas pirms koncertiem, kas 15., 16. un 17. jūnijā norisināsies Siguldas pilsdrupu estrādē.

Siguldas koncertu programmu "Instrumenti" veido, balstoties uz albuma "Atkala" muzikālo materiālu, taču netrūks arī skaņdarbi no pārējiem grupas albumiem, neaizmirstot publikai iemīļotākās dziesmas.

"Instrumenti" menedžments kopā ar AS "Pasažieru vilciens" radīs iespēju nodrošināt īpašu papildu vilciena reisu maršrutā Sigulda-Rīga visas trīs koncerta dienas pulksten 23.45.

Koncerta biļetes vēl nopērkamas "Instrumentu" mājaslapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā.