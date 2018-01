Jaunais pašmāju dziedātājs The Ludvig (Jēkabs Ludvigs Kalmanis) publiskoja pagājušajā vasarā tapušās dziesmas "The Stars Collide" videoversiju. Jaunās dziesmas autors ir The Ludvig; to producējis Jānis Ķirsis. Dziesmas videoversiju veidojis režisors Ritvars Bluka.

Kā stāsta dziedātājs, dziesma "The Stars Collide" ir veltījums viņa tētim, un tās galvenais vēstījums ir stāsts par apņemšanos. "Tuvojoties Jaungadam, mēs ikviens kaut ko apņemamies un sev apsolām. Piemēram, mana jaunā gada apņemšanās ir būt uzcītīgākam mācībās," ar smaidu saka The Ludvig.

Savukārt par videoklipa parādīšanās laiku dziedātājs saka: "Savu pirmo videoklipu "I'm in Love with You" plašākai publikai atrādīju pagājušā gada Zvaigznes dienā. Tā kā ir pagājis gads, un atkal tuvojas Zvaigznes diena, kas iekrīt 6. janvārī, nolēmu, ka ir īstais laiks jaunā video publiskošanai."

Atgādinām, ka pirmā dziesma, ar ko The Ludvig veiksmīgi sevi pieteica 2017. gada sākumā, bija "I'm in Love with You". Ar šo dziesmu viņš startēja arī dziesmu konkursā "Supernova", izcīnot otro vietu.