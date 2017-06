"Rīgas festivāla" ietvaros 13. jūnijā Lielajā ģildē uzstāsies Ķelnes Radio simfoniskais orķestris, kas šogad svin savas dibināšanas 70. gadadienu. Latvijā kolektīvs atgriežas pēc desmit gadiem, lai vēlreiz uz skatuves satiktos ar izsmalcināto franču čellistu Gotjē Kapisonu. Koncertā skanēs čehu nacionālromantiķa Antonīna Dvoržāka Čellkoncerts, kā arī vācu romantiķa Johannesa Brāmsa Trešā simfonija. Pie diriģenta pults stāsies Juka Peka Saraste.

1947. gadā dibinātais Ķelnes Radio simfoniskais orķestris pazīstams gan kā laikmetīgās, gan iemantojis reputāciju kā vēlīna romantisma mūzikas speciālists. Ķelnes Radio simfoniskā orķestra pirmatskaņojumā piedzimuši Lučāno Berio, Hansa Vernera Hences, Mauricio Kāgela jaundarbi, kā arī Kšištofa Penderecka, Karlheinca Štokhauzena, Igora Stravinska un vēl citu 20. gadsimta dižgaru opusi. No 1997. gada trīspadsmit sezonas orķestri vadīja leģendārais Semjons Bičkovs. Viņa darbības laikā orķestris devies vairākās koncertturnejās pa Eiropu, Japānu, Dienvidameriku un ASV. No 2010. gada orķestra māksliniecisko vadību pārņēmis somu ditigēnts Juka Peka Saraste, ar kuru kopā Ķelnes Radio simfoniskais orķestris sagaida un atzīmē savu 70 sezonu, dodoties Baltijas valstu koncerttūrē.

Čehu komponista Antonīna Dvoržāka trīsdaļīgais Čellkoncerts ir šī žanra augstākā virsotne Eiropas romantisma mūzikā. Čellkoncerts pabeigts 1895. gadā un pirmatskaņots 1896. gada 19. martā Karalienes Elizabetes zālē Londonā.

Savukārt viena no ievērojamāko romantisma pārstāvju vācu mūzikā Johannesa Brāmsa Trešā simfonija, ko mēdz saukt arī par "Heroisko", tapusi komponista brieduma gadu augstākajā punktā – 50 gadu vecumā. Šo sauc par vienu no personiskākajiem Brāmsa darbiem, turklāt tas ir viens no retajiem, kur var atsaukties uz paša komponista dotu programmatisku norādi, un tā ir muzikālā monogramma – F-A-F jeb fa-la-fa, kuras atšifrējums ir "frei, aber froh" (brīvs, bet līksms) kā atbilde uz Brāmsa tuva kolēģa Jožefa Joahima savulaik piedāvāto F-A-E jeb fa-la-mi, kas nozīmē "frei, aber einsam" (brīvs, bet vientuļš).

