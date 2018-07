Vudijs Alens par izcilo zviedru kinorežisoru Ingmaru Bergmanu reiz izteicās kā par "iespējams, dižāko filmu meistaru kopš kinokameras izgudrošanas". Sešās desmitgadēs Bergmans radīja vairāk nekā 60 filmu, kurās neatlaidīgi tirzāja un nopēla – kā viņš pats to mēdza dēvēt – ļaužu "emocionālo nabadzību". Šodien, 14. jūlijā, viņam apritētu 100 gadu.

Savos darbos Bergmans fokusējās uz divām "lielajām tēmām" – attiecībām starp dzimumiem un attiecībām starp cilvēci un Dievu. Kā viņš 1965. gadā rakstījis esejā, tad kino, viņaprāt, ir "valoda, kas burtiski nāk no dvēseles un iet uz dvēseli, tādējādi gandrīz jutekliski izbēgot no intelekta ierobežojošās kontroles". Mocības un sāpes, iekāre un reliģija, ļaunums un mīlestība – tie bija Bergmana "jājamzirdziņi", ar kuriem viņš iestājās pret cinismu, aukstu aprēķinu, vienaldzību un līdzjūtības trūkumu, izpelnoties gan augstu atzinību, gan absolūtu neizpratni un nopēlumu, kļūstot par vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta kinorežisoriem.