Būdams jauns dzejnieks, Knuts Skujenieks tika nepamatoti apsūdzēts un notiesāts uz septiņiem gadiem Mordovijas lēģeros, kur turpināja rakstīt dzeju. "Filma ir stāsts par mācīšanās un apzināšanās procesu, par to, kā sistēma mēģina pakļaut indivīda garu. Tomēr ne vienmēr cilvēka dabā ir samierināties. Knuts nav revolucionārs masām, viņš māca būt revolucionāram sevī. Mācība ir īsa: dzīve ir grūta, un patiesība – dārga. Poēzija ir Knuta Skujenieka dzīvesveids, viņa dzīve – pierādījums iekšējas brīvības neatkarībai no ārējiem apstākļiem, arī šodien. Iespējams, līdz galam neatzīts un nenovērtēts, Knuts Skujenieks ir cilvēks, kuru raksturo bezkompromisa stāja un vīrišķība šī vārda viscēlākajā izpratnē, aicinot arī citus domāt patstāvīgi," vēsta filmas veidotāji.

Pagājušajā gadā Knuts Skujenieks nosvinēja savu 80 gadu jubileju. Šogad ir pabeigta filma par viņu. Jau šobrīd filma sākusi savu ceļu pie ārvalstu skatītājiem – aprīļa beigās "Knutifikācija" tiek demonstrēta prestižā dokumentālo filmu festivāla "Visions du Réel" kinotirgū Šveicē.

Tūlīt pēc Latvijas pirmizrādes "Knutifikācija" tiks iekļauta kinoteātra "Splendid Palace" repertuārā.

Filmas idejas autore ir Sanda Zālamane, filmu veidojis "Lielā Kristapa" balvas laureāts, režisors Ivars Tontegode – provokatīvās spēlfilmas "Sēņotāji" (2013) autors, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas absolvents. Ekrānam režisors ietērpis Knuta Skujenieka skarbo dzīves poēziju krāšņā vizuālā un skaņu materiālā. Filmā ar īpašu performanci, kurā izmantota Knuta Skujenieka dzeja, piedalās elektroniskās mūzikas mākslinieks Oriole kopā ar hiphoperi Ansi, oriģinālmūziku sacerējušas un iespēlējušas arī muzikālās apvienības "The Pink Elephant" un "The Future Folk Orchestra", īpašu skaņas celiņu filmai veidojis Jevgēņijs Nacišs jeb Aon. 4. maijā plkst. 22.00 filmas pirmizrādes viesi un visi interesenti laipni aicināti atzīmēt filmas iznākšanu klubā OneOne", kurā uzstāsies filmas tapšanā iesaistītie mūziķi, kā arī viesi - DJ Vital un instrumentālā post-roka grupa no Liepājas "Illa". Notiks arī īpašs, muzikāls Knuta Skujenieka dzejas lasījums.

Filma tapusi studijā "Mojo Raiser Production" sadarbībā ar studiju "Full Glass Media Production", producente Guna Stahovska.