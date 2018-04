Svētdien, 6. maijā, Nacionālais kino centrs (NKC) jau sesto reizi organizēs Eiropas Kinoakadēmijas bērnu un jauniešu balvas žūrijas darbu Latvijā un līdz 27. aprīlim gaida dalībnieku pieteikumus, portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Žūrijas darbs noritēs vienlaikus 36 Eiropas valstīs, vienas dienas laikā noskatoties trīs balvai nominētās filmas un nobalsojot par labāko.

Lai noteiktu labāko bērniem un jauniešiem domāto Eiropas filmu, kopš 2013. gada vienlaikus trīsdesmit sešās valstīs maija pirmajā svētdienā strādā Eiropas Kinoakadēmijas bērnu un jauniešu žūrija, kas visas dienas garumā noskatās trīs balvai nominētās filmas, piedalās diskusijās, vērtē filmas un dienas noslēgumā nobalso par savu favorītu. Visās valstīs pieņemtie žūriju lēmumi tiek apkopoti tiešsaistē, balvas "Young Audience Award" pasniegšanas ceremonija tiek pārraidīta no Vācijas interneta tiešraidē, un balvu saņem filma, kas visu dalībvalstu kopvērtējumā iegūst visvairāk balsu.

Rekomendējamais vecums dalībai žūrijā ir no 12 līdz 16 gadiem. Lai pieteiktos dalībai, līdz

27. aprīlim jānosūta pieteikums uz jauniesufilmudiena@gmail.com vai jāaizpilda anketa šeit. Pieteikumā jānorāda pretendenta vārds, uzvārds, vecums, telefona numurs, e-pasta adrese, un jāatbild uz jautājumu "Kāpēc vēlies piedalīties Eiropas Kinoakadēmijas jauniešu žūrijā?"

Šogad balvai nominēta Šveices un Itālijas piedzīvojumu filma "Bēgošā meitene / Girl in Flight", aizraujošs stāsts par 11 gadīgu meiteni no Toskānas, kura aizbēg no mājām un divas naktis pavada čigānu apmetnē Romā.

Otra filma konkursā – Somijas amizantā dokumentālā filma "Rotaļzirdziņu revolūcija / Hobbyhorse Revolution", аizkustinošs stāsts par jauniešiem, kuri aizraujas ar rotaļu zirdziņu izgatavošanu un pat piedalās ar tiem jāšanas sacensībās.

Trešā filma, Francijas un Burkina Faso kopražojuma eksotiskā drāma "Puika / Wallay", stāsta par 13 gadus vecu pārgalvi, kurš no savām mājām Francijā tiek nosūtīts pie radiem uz Rietumāfrikas valsti Burkina Faso, kur viņam jākļūst par īstu vīru. Visas filmas ir uzņemtas 2017. gadā un piemērotas bērnu un jauniešu auditorijai.

Kā uzsver Matīsa, ar pieteikšanos žūrijas darbam nav ieteicams kavēties, jo jauniešu interese ar katru gadu pieaug, bet kinoteātra "K.Suns" zālē ietilpst apmēram 120 žūrijas dalībnieku.

Pasākums ir bez maksas un norisinās no pulksten 10.00 līdz 18.00 kinoteātrī "K. Suns", filmas tiek demonstrētas oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā.