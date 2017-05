Šī gada 12. maijā aprit 110 gadi kopš dzimusi izcilā amerikāņu aktrise Katrīna Hepberna (1907-2003), kura ne tikai atzīta par vienu no visu laiku labākajām kino māksliniecēm, bet ar savu pašpārliecinātību un neatkarību iedvesmojusi un iedrošinājusi neskaitāmi daudz sieviešu visā pasaulē.

Vairāk nekā 60 gadus Hepberna bija Holivudas vadošā aktrise, piedaloties plašā filmu žanru spektrā – no komēdijām līdz klasisku literāru darbu ekranizācijām. Viņa saņēma četras Amerikas Kinoakadēmijas balvas "Oskars", kas līdz šim ir nepārspēts rekords. Prestižajam apbalvojumam māksliniece dzīves laikā nominēta 12 reižu. 1999. gadā Amerikas Filmu institūts pasludināja Hepbernu par labāko aktrisi Holivudas klasiskajā kino.

Lai arī aktrise izpelnījās pasaules slavu, viņa mērķtiecīgi izvairījās no publicitātes, uz "Oskaru" pasniegšanas ceremoniju Hepberna ieradusies tikai vienu reizi mūžā 1974. gadā, turklāt – ne tādēļ, lai saņemtu, bet gan, lai apbalvojumu pasniegtu. Visus Hepbernas "Oskarus" pieņēmuši cilvēki viņas vietā.

Tāpat Hepberna atteicās pakļauties tam, ko 20. gadsimta sabiedrība sagaida no sievietēm – viņa aktīvi pauda savu viedokli, bija uzstājīga, atlētiska, kā arī valkāja bikses laikā, kad tas sievietēm vēl nebija modē. Jaunībā aktrise apprecējās, taču lielāko daļu dzīves nedzīvoja kopā ar vīru, slepenībā turot aptuveni pusgadsimtu ilgās attiecības ar ekrāna zvaigzni Spenseru Treisiju. Viņas atveidotie personāži un viņas dzīves veids, kas daudziem šķita neierasts, palīdzēja Hepbernu padarīt par 20. gadsimta modernās sievietes paraugu.

Uzaugusi turīgā ģimenē Konektikutas štatā, Hepberna agrā vecumā sāka strādāt uz skatuves. Pēc dažiem teātrī pavadītiem gadiem viņu ievēroja Holivudas "izlūki", kas palīdzēja Hepbernai iesaistīties filmu industrijā. Savu pirmo "Oskara" balvu Hepberna saņēma par darbu 1933. gada filmā "Morning Glory". Lai arī pēc pirmās lielās veiksmes sekoja vairāki komerciāli neizdevušies gadi, Hepbernai pašas spēkiem izdevās atgriezties lielajā kino, un 40. gados viņa noslēdza līgumu ar kompāniju "Metro-Goldwyn-Mayer". No tā brīža viņas karjerā nozīmīga vieta bija aktierim Spenseram Treisijam, ar kuru kopā Hepberna filmējās deviņās kinolentēs, kļūdami par vienu no slavenākajiem Holivudas kino pāriem. Taču aktrise spēlējusi filmās arī ar daudzām citām leģendām, tostarp – Keriju Grāntu un Hamfriju Bogartu.

Šajā laikā, 50. un 60. gados Hepberna nospēlēja virkni savu slavenāko lomu, pārsvarā – vecmeitas pusmūžā. 1967. gadā viņa saņēma "Oskaru" par aktierspēli filmā "Guess Who's Coming to Dinner", gadu vēlāk māksliniece saņēma vēl vienu Kinoakadēmijas balvu par darbu filmā "The Lion in Winter". Šai gadā balva tika pasniegta divām aktrisēm, otra bija Bārbra Streisande.

Savu ceturto "Oskaru" Katrīna Hepberna saņēma par filmu "On Golden Pond" 1981. gadā. Viņas pēdējā filma "Love Affair" uzņemta 1994. gadā. Divus gadus vēlāk viņa pameta pilsētas dzīvi un atgriezās savā dzimtajā Konektikutas štatā, kur nodzīvoja līdz mūža galam.