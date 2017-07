Venēcijas kinofestivāla žūriju šogad vadīs amerikāņu aktrise Anete Beninga, trešdien paziņojuši festivāla organizatori.

59 gadus vecā Beninga bijusi nominēta ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" par lomām filmās "American Beauty" ("Amerikāņu skaistums"), "The Kids are All Right" ("Bērniem viss kārtībā"), "Being Julia" ("Būt Džūlijai") un "The Grifters" ("Krāpnieki").

"Bija pienācis laiks pārtraukt garo priekšsēdētāju vīriešu sarakstu un uzaicināt spožu, talantīgu un iedvesmojošu sievieti vadīt mūsu starptautiskā konkursa žūriju," paziņoja filmu festivāla direktors Alberto Barbera.

Venēcijas kinofestivāls tika dibināts 1932.gadā un šogad norisināsies jau 72.reizi.

Pasākums notiks no 30.augusta līdz 9.septembrim. Saraksts ar filmām, kas piedalīsies festivālā, un žūrijas sastāvs tiks paziņoti 27.jūlijā.