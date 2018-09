Foruma laikā Rīgā ieradīsies ap 100 ārzemju kino profesionāļu, lai piedalītos filmu projektu tirgū un semināros, savukārt skatītāji aicināti apmeklēt starptautiskos festivālos godalgotu dokumentālo filmu seansus. Programmā "Atmiņas par nākotni" apkopotas deviņas filmas, kas ataino laikmetu paralēles un saskares punktus, rosina patiesu paaudžu dialogu, kā arī mudina domāt par mantojumu, ko nododam nākotnes paaudzēm.

Foruma filmu skates atklāšanas filma "Laika tilti" (rež. Kristīne Briede un Audrjus Stonis) ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojums. Tā veidota kā meditatīva eseja par Baltijas poētiskā dokumentālā kino skolas režisoru darbu 60.-70. gados. Pirms seansa 5. septembrī skatītāji aicināti uz tikšanos ar filmas veidotājiem un varoņiem – režisori Kristīni Briedi, scenārija līdzautori Ramuni Rakauskaiti un Baltijas poētiskā dokumentālā kino skolas režisoriem Ivaru Selecki, Marku Sosāru un Andresu Sētu. Sarunu vadīs kinozinātniece Zane Balčus.

Ceturtdien, 6. Septembrī, pulksten 18.00 foruma skatē tiks izrādīta filma "Kādas sēklas stāsts" (Seed: The Untold Story, 2016), stāsts par zemniekiem, zinātniekiem un veco šķirņu sēklu kolekcionāriem, kas iesaistās Dāvida un Goliāta cienīgā cīņā par mūsu pārtikas nākotni. Uzreiz pēc seansa kinoteātrī "K Suns" notiks diskusija par sēklu daudzveidību un tās saglabāšanu Latvijā. Diskusiju vadīs žurnāliste Sandra Kropa, un tajā piedalīsies Elga Bražūne (dārzniecība "Neslinko"), Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre, Latvijas Permakultūras biedrības priekšsēdētājs Elgars Felcis, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks Dainis Edgars Ruņģis un Jānis Vinters (z/s "Līgo"). Diskusiju varēs vērot tiešraidē portālā "Delfi", bet tās atšifrējumu vēlāk būs iespējams lasīt interneta žurnālā "Satori".

Filma "Kādas sēklas stāsts" tiks izrādīta vēl vienā seansā sestdien (sākums plkst. 14.40), pēc kura kinoteātrī 'K Suns" viesosies Ikšķiles Brīvās skolas Sēklu bibliotēkas pārstāve Sandra Stabinge, kas iepazīstinās skatītājus ar šo iniciatīvu.

Piektdien, 7. septembrī, uz tikšanos ar skatītājiem Rīgā ieradīsies filmas "Projekts "Vecmāmiņas"" (Granny Project, 2017) režisors Bālints Rēvēss no Ungārijas. Filmā viņš un vēl divi jauni puiši vairāku gadu garumā filmē sevi un savas vecmāmiņas sarunās par pagātni, dzīvi un nāvi. Vecmāmiņu dzīves pieredze ir sevišķi ietilpīga, jo viena ir bijusī angļu spiedze, otra - holokaustā izdzīvojusi ungāru komuniste, un trešā uzaugusi nacistiskajā Vācijā.

Arī citas programmas filmas "atmiņām par nākotni" pievērsīsies caur ģimenes prizmu – ""Zelta rītausmas" meitenes" (Golden Dawn Girls, 2017) sniegs satraucošu ieskatu Grieķijas galēji labējās partijas "Zelta rītausma" aizkulisēs, savukārt "Par tēviem un dēliem" rādīs kādas Sīrijas radikālo islāmistu ģimenes tuvplānu. Filma šogad saņēmusi vienu no galvenajām balvām Sandensas kinofestivālā.

Nākotnes izaicinājumiem pievērsīsies filma "Tīrītāji" (The Cleaners, 2018), kas seko sociālo mediju ēnas pusei – slepenajai satura moderatoru industrijai, un īpatnējā ceļojumā par Krievijas Tālajiem Austrumiem aizvedīs "Kolima. Pa kaulu ceļu" (Kolyma: Road of Bones, 2017), ar ironisku skatu tverot bijušā gulaga nometņu reģiona mūsdienu portretu.

Programmā iekļautas arī divas smalki veidotas, spēcīgas debijas filmas – poļu režisores Martas Prusas novērojošais mākslas vingrotājas Margaritas Mamunas portrets "Par katru cenu" (Over the Limit, 2017), kurā meistarīgi atspoguļota jaunās sportistes iekšējā pasaule, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm, kā arī Gabrielas Breidijas poētiskā filma "Izsalkušo spoku sala" (Island of the Hungry Ghosts, 2018) par Austrālijai piederošo Ziemassvētku salu Indijas okeānā, kurā vareni dabas skati mijas ar jaunas psihoterapeites gaitām darbā ar salā izmitinātajiem patvēruma meklētājiem.

Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā, nodrošinot tulkojumu arī latviski. Vairāk par seansiem, to norises vietām un laikiem – Nacionālā kino centra mājaslapā.

Skolēni, studenti un pensionāri, uzrādot apliecības, uz seansiem aicināti izņemt brīvbiļetes.