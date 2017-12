No 6. decembra kinoteātrī " Kino Bize " notiks godalgotās aktīvisma drāmas "120 sitieni minūtē" īpašo seansu sērija, kuras ietvaros aicināti viesi pirms filmas izrādīšanas iepazīstinās gan ar filmā attēlotās organizācijas "Act Up Paris" darbību 90. gadu Francijā, gan ar savu aktīvisma pieredzi, strādājot dažādās jomās tepat Latvijā, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Franču režisora Robēna Kampijo drāma "120 sitieni minūtē" pievēršas notikumiem 90. gadu sākumā Parīzē, kad kustības "Act Up" dalībnieki ar dažādām akcijām iestājas par HIV/AIDS pacientu tiesībām un cīnās pret vispārēju sabiedrības un valdības iestāžu kūtrumu un vienaldzību pret AIDS epidēmiju. Filma veidota kā šīs grupas portrets, mijoties ar individuālu traģēdiju jaunpienācēja Natāna un ilggadējā "Act Up" dalībnieka Šona attiecībās.

Gan filmas režisors, gan otrs scenārija autors Filipe Manžo 90. gados bija aktīvi "Act Up Paris " dalībnieki, un filmā atainotie notikumi daļēji balstīti tolaik piedzīvotajā. "Act Up Paris" 90. gados īstenoja daudzus drosmīgus pasākumus – viņi nesankcionēti ielauzās mācību stundās skolās, lai informētu par HIV un kontracepciju, protestēja medicīnas konferencēs un farmācijas iestādēs un rīkoja radošas un skaļas manifestācijas, lai pievērstu plašāku sabiedrības uzmanību. Vienā no tām aktīvisti slavenajam Luksoras obeliskam uzvilka milzīgu rozā prezervatīvu, tādējādi aicinot uz visaptverošu seksuālo izglītību.

Pirmais vakars paredzēts trešdien, 6. decembrī, pulksten 18.00, ar LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka valdes locekli, cilvēktiesību aktīvisti Janu Jarinovsku, kas pirms "120 sitieni minūtē" dalīsies stāstos par LGBT aktīvisma pieredzi Latvijā.

Piektdien, 15. decembrī, pulksten 18.00, ievadu filmā pieminētajos Francijas 90. gadu politiskajos notikumos un "Act Up Paris" darbībā sniegs SSE Riga profesors Ksavjers Landess (Xavier Landes) (stāstījums angļu valodā).

Savukārt 3. janvārī pulksten 18.00 pirms flmas seansa ar ievadu uzstāsies biedrības "AGIHAS" valdes priekšsēdētājs Andris Veiķenieks, kas skatītājus iepazīstinās ar Latvijā vecākās HIV/AIDS pacientu biedrības darbību.

"120 sitieni minūtē" šogad nominēta Eiropas Kinoakadēmijas balvai kā 2017. gada labākā filma, bijusi viena no Eiropas Parlamenta "Lux" balvas nominantēm, ieguvusi "Grand Prix" Kannu kinofestivālā un ir viena no spēcīgākajām kandidātēm uz Amerikas Kinoakadēmijas balvu "Oskars" kategorijā "Labākā ārzemju filma".

Filma tiek demonstrēta franču valodā ar subtitriem latviešu valodā.