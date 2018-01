2018. gada kinolektorija tēma ir reibinošais neprāts. Tiks izrādītas filmas, kas to apskata gan formā, gan saturā. Neprāta valdzinājums kino ir labi saprotams – tas ļauj kino veidotājiem ne tikai runāt par nopietnām un sarežģītām tēmām un veicināt diskusiju par sabiedrības attieksmi pret garīgajiem traucējumiem. Tematika dod iespēju pašiem, aiz kameras, kļūt neprātīgākiem un veidot drosmīgus darbus.

"Fickaraldo" ir filma, kuras tapšanas stāsts atspoguļo neprātu tikpat ļoti kā tās saturs. Šī bija ceturtā no piecām filmām, kurās Verners Hercogs filmēja Klausu Kinski, kuram ir galvenā varoņa loma. Hercoga un Kinska radošā tandēma sarežģītās attiecības ir iegājušas kino vēsturē. Abu neprātīgā sadarbība un nostāsti par to raksturo radošo neprātu, kas ietekmē mākslas darbu tapšanu. Vērā ņemams ir ne tikai uz ekrāna notiekošais, bet arī liecības par to, kā tapusi pati filma.

Stāsts ir par īru Braienu Svīniju Ficdžeraldu, kurš dzīvo Peru, Andu kalnos un vēlas uzcelt operu džungļos. Lai to izdarītu, viņš izdomā sarežģītu plānu, kurā ietilpst veca kuģa pārvilkšana pāri kalniem.

Viesturs Kairišs šīs filmas nozīmi savā dzīvē raksturo tā: "Ja kāds man uzdotu pasaules stulbāko jautājumu - kādu filmu tu ņemtu sev līdz uz vientuļu salu? Es ņemtu "Fickaraldo".

"Tas, ko Tu nedrīksti nezināt XIII. Reibinošais neprāts" programma:

24.01. Ar Stenlija Kubrika režisēto "Doktors Streindžlavs jeb Kā es iemācījos neuztraukties un iemīlēju atombumbu" ar fiziķa un LU asociētā profesora Vjačeslava Kaščejeva lekciju.

07.02. Sekos Ingmara Bergmana filma "Mīklaini kā spogulī", lektors – kino teorētiķis Viktors Freibergs.

21.02. Dereka Džārmena veidotā filma "Vitgenšteins", pirms kuras būs režisora un teorētiķa Dāvja Sīmaņa lekcija.

07.03. Lektorijs turpināsies ar Leo Karaka filmu "Sliktās asinis", ko papildinās kino kritiķes Dairas Āboliņas lekcija.

21.03. Noslēdzošais seanss. Unikāla iespēja uz lielā ekrāna noskatīties neprātīgas latviešu īsfilmas no 1990. gadiem to starpā nu jau leģendām apvīto Roberta Vinovska un Arno Kundziņa režisēto filmu "Sviests". Seansu papildinās kino režisora, teorētiķa, Nacionālās filmu skolas vadītāja Jāņa Putniņa lekcija.

Visi seansi norisināsies kinoteātrī "Splendid Palace". Seansu sākuma laiks – pulksten 19.00.

Ir pieejami abonementi uz visiem sešiem lektorija seansiem – 25 eiro/20 eiro, kā arī individuālās biļetes uz katru seansu atsevišķi.

Plašāka informācija pieejama Rīgas Kino muzeja un "Splendid Palace" mājaslapās.