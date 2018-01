LKA Rīgas Kino muzeja un kinoteātra " Splendid Palace " rīkotā kinolektorija "Tas, ko tu nedrīksti nezināt" ietvaros 24. janvārī pulksten 19.00 tiks demonstrēta Stenlija Kubrika (Stanley Kubrick) filma "Doktors Streindžlavs jeb Kā es iemācījos neuztraukties un iemīlēju atombumbu ("Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb", 1964), savukārt pirms filmas būs klausāma kvantu fiziķa, LU asociētā profesora Vjačeslava Kaščejeva lekcija, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.