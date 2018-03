Ar leģendārā mūzikla 'Mūzikas skaņas' seansu uzsāks jaunu pasākumu ciklu

Šā gada 15. martā pulksten 18.00 kinoteātris " Splendid Palace " sadarbībā ar "Nodibinājumu Kinoskola" piedāvā pasaulslavenās filmas "Mūzikas skaņas" ("The Sound of Music") restaurētās versijas seansu, kas uzsāks jaunu pasākumu ciklu "Filmas, kuras mīlam".

"Katram no mums ir filmas, kas radījušas īpašas atmiņas un atstājušas pēdas emocionālajā atmiņā. Par šādām filmām neuzdodam jautājumu, vai tās ir bijušas šedevri vai varbūt popularitātes iemesls ir kāds īpašs fenomens. Tās vienkārši ir filmas, kuras mīlam un esam gatavi skatīties vēl un vēl," akcentē kino teorētiķe Dita Rietuma.

Filma "Mūzikas skaņas" (1965), ko veidojis režisors Roberts Vaizs, ir kļuvusi īpaša vairāku paaudžu pieredzē. Tā kļuva par vienu no populārākajām Holivudas filmām 20. gadsimta 60. gados, arī par vienu no visu laiku populārākajiem kino mūzikliem. "Mūzikas skaņas" tiek uzskatīta par trešo komerciāli veiksmīgāko filmu pasaules kino vēsturē (pēc "Vējiem līdzi" ("Gone with the Wind", 1939) un "Zvaigžņu kariem" ("Star Wars", 1977).

Filmas pamatā ir 1959. gadā radītais skatuves mūzikls, kura autors ir Ričards Rodžers un Oskars Hammeršteins. "Mūzikas skaņas" ir arī tā retā filma, kas var lepoties ne tikai ar daudzu paaudžu skatītāju mīlestību un lielisku kasi, bet arī augstākajām profesionālajām balvām – "Mūzikas skaņas" ir saņēmušas piecas Amerikas kinoakadēmijas balvas "Oskars", tostarp kā labākā filma.

Foto: Publicitātes foto

Filmas galvenā varone Marija ir jauna, vitāla meitene, kura gatavojas kļūt par mūķeni kādā Zalcburgas klosterī. Tomēr viņai nenākas viegli pakļauties klostera dzīves prasībām. Marija tiek nosūtīta strādāt atraitņa un septiņu bērnu tēva kapteiņa Georga fon Trapa ģimenē, kurš mēģina audzināt bērnus ar skarbām armijas metodēm. Marijas ierašanās ģimenē aizsāk jaunu ēru gan fon Trapa, gan viņa bērnu, gan pašas Marijas dzīvē. Sižeta pamatā – Marijas fon Trapas memuāri.

Marijas lomā ir britu aktrise un dziedātāja Džūlija Endrjūsa, kura savas karjeras virsotnes sasniedza tieši mūzikla žanrā. Georga fon Trapa lomā ir izcilais Kanādas aktieris Kristofers Plammers, kurš šogad 88 gadu vecumā pretendēja uz "Oskaru" kā labākais otrā plāna aktieris par lomu filmā "Visa pasaules nauda" ("All the Money in the World", 2017).

Foto: Publicitātes foto

Īpaša vieta filmai "Mūzikas skaņas" ir arī Latvijas vidējās un vecākās paaudzes skatītāju pieredzē, jo tā bija viena no tām retajām Holivudas filmām, kas tika izrādīta tolaik Padomju savienības sastāvā esošajā Latvijā. Cilvēki ar sajūsmu skatījās šo filmu neskaitāmas reizes.

Seansā tiks piedāvāta filmas "Mūzikas skaņas" pilnā versija, digitāli restaurētā kopija, tulkojums – latviešu valodā. Pirms seansa – kino teorētiķes Ditas Rietumas ievadvārdi.

Ciklā "Filmas, kuras mīlam" iecerēts demonstrēt kino klasikas vērtības, kas atstājušas būtiskas pēdas gan skatītāju pieredzē, gan kino vēsturē.