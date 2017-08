8. augustā 80 gadu jubileju svin viens no talantīgākajiem 20. gadsimta kino aktieriem – Dastins Hofmans (Dustin Hoffman). Jau kopš debijas uz lielā ekrāna 60. gadu beigās viņš ir viena no noturīgākajām Holivudas kino vērtībās, spoži pierādot sevi gan drāmās, gan komēdijās. Par godu aktiera jubilejai piedāvājam ieskatu vēsturiskos mirkļos, kas fiksēti gan uz sarkanā paklāja, gan saņemot pagodinošas balvas, gan filmējoties.

1937. gadā dzimušais aktieris "Oskara" balvai ticis nominēts septiņas reizes, no tām divās reizes prestižo ASV kinoakadēmijas viņš arī saņēmis. Pirmo reiz kā labākais aktieris Dastins Hofmans pie "Oskara" balvas tika 1980. gadā par galveno lomu filmā "Kramer VS Kramer" ("Krāmers pret Krāmeri" 1979), kurā viņš atveidoja ambiciozo darbaholiķi, juristu Tedu Krāmeru. Jāpiebilst, ka filma bija īsts triumfs – kopumā tā bija nominēta deviņās "Oskara" kategorijās, no kurām uzvarēja piecās, tai skaitā, kā labākā filma. Spožajā ansamblī pie sava "Oskara" tika arī Merila Strīpa par Džoannas Krāmeres lomu.

Otru "Oskara" balvu talantīgais aktieris saņēma 1989. gadā par lomu filmā "Rain Man" ("Lietus vīrs" 1988), kurā spēlēja kopā ar jauno Tomu Krūzu. Šajā filmā Dastins Hofmans atveido ar autismu sirgstošo Raimondu, kuram tēvs ir novēlējis lielāko daļu mantojuma. Viņa nekaunīgais brālis Čārlijs (Toms Krūzs) nolaupa viņu no slimnīcas, lai panāktu mantojuma pārdali sev par labu. Arī šis kinodarbs saņēmis virkni "Oskara" balvu, tai skaitā kā labākā filma. Tāpat filma novērtēta Berlīnes kinofestivālā, kur tā 1989. gadā saņēma "Zelta lāci".

Taču, iespējams, visu laiku populārākais Dastina Hofmana tēls ir Dorotija jeb Maikls Dorsijs Sidnija Polaka komēdijā "Tootsie" ("Sirdspuķīte" 1982). Viņš ir aktieris, kurš sava kaprīzā rakstura dēļ netiek ne pie vienas lomas. Viņš izlemj pārtapt par sievieti – aktrisi Dorotiju. Viņa dabū lomu kādā seriālā, kļūst neticami populāra, taču problēmas sagādā iemīlēšanās galvenās lomas atveidotājā Džūlijā (Džesika Lanža). Arī par šo lomu aktieris bijis nominēts "Oskara" balvai.

Starp Dastina Hofmana spožākajām filmām ir arī "The Graduate" ("Absolvents" 1967), "Midnight Cowboy" ("Pusnakts kovbojs" 1969.), "Little Big Man" (1970), "Straw Dogs" (1971), "Lenny" ("Lenijs", 1974) "Marathon Man" (1976), "All The President's Men" (1976) un "Wag the Dog" (1997).

Aktieris, kurš jaunībā bija iecerējis profesionāla pianista karjeru, nofilmējies vairāk nekā 50 filmās, pats režisējis traģikomēdiju "Quartet" par pensionētiem operas mūziķiem, ierunājis Meistara Šifu lomu trīs "Kung Fu Panda" animācijas filmās, kā arī filmējies televīzijas filmās. Viena no jaunākajām lomām ir Itālijas un Lielbritānijas televīzijas seriālā "Medici: Masters of Florence" par vēsturiski nozīmīgo Mediči dzimtu, kurā Hofmans atveido Džovanni de Mediči.

Aktieris saņēmis arī sešas "Zelta globusa" balvas, četras Britu filmu akadēmijas balvas (BAFTA), divas "Emmy" balvas un daudzus citus pagodinošus talanta apliecinājumus.

Dastina Hofmana pirmā sieva ir aktrise Anna Bērna, bet kopš 1980. gada viņš ir precējies ar amerikāņu uzņēmēju Lisu Hofmanu (dzim. Gotsegena). Aktierim ir seši bērni, viņa dēls Džeiks Hofmans arī ir aktieris un režisors.