Arhīva foto: Talantīgajam un vīrišķīgajam aktierim Uldim Pūcītim - 80

Foto: Uldis Pūcītis – Edgars, Vija Artmane – Kristīne filmā "Purva bridējs"

15. aprīlī 80. jubileju svinētu viens no visu laiku vīrišķīgākajiem un talantīgākajiem latviešu aktieriem – Uldis Pūcītis. Atsaucot atmiņā spilgto skatuves mākslinieku, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedāvā aplūkot Ulda Pūcīša fotogrāfijas no arhīva krājuma. Galeriju papildina kadri no Rolanda Kalniņa filmas "Elpojiet dziļi!" (1967).