Astoņi spoži stāsti par Latviju pirms Latvijas. Saruna ar režisoru Askoldu Saulīti

Līdz šim latviešu strēlnieku tēma kino ir diezgan maz tirzāta – filmas saskaitāmas teju uz vienas rokas pirkstiem. Kā zīmīgākā būtu jāizceļ Jura Podnieka 1982. gada filma "Strēlnieku zvaigznājs", nozīmīgs veikums ir arīdzan Pāvela Armanda 1958. gada "Latviešu strēlnieka stāsts", kā arī Aivara Freimaņa "Tēvs" (1967. gads) un Herca Franka "Sirmā gvarde" (1977. gads). Nu top arī Dzintara Dreiberga filma "Dvēseļu putenis" pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem, kuras pirmizrāde paredzēta 2019. gada 11. novembrī.

Taču – ja labi "parakātos", teju ikviens savas dzimtas vēsturē varētu atrast pa kādam streļķim. Pilnīgi noteikti var sacīt, ka bez latviešu strēlniekiem nebūtu vispār iespējams runāt par neatkarīgu Latviju, taču vienlaikus viņi veido gana komplicētas, pretrunīgas un arvien nepilnīgi izgaismotas Latvijas vēstures lappuses, jo medaļai, kā zināms, vienmēr ir divas puses. Piesliešanās boļševismam un soļošana Sarkanās armijas rindās Jukuma Vācieša virspavēlniecībā ir tikai viens no dažādajiem strēlnieku tēmas vaibstiem, kas reizēm met ēnu nevietā un nelaikā.

Par to arī mūsu saruna – dažādajām zvaigznēm, kas katra no savas debespuses izgaismo mūsu valsts tapšanas aizsākumu.

Kādā senākā intervijā jūs izteicāties, ka taisāt filmas, kuras pats gribētu skatīties, proti, ka vienmēr eksistē kāda personīga emocionāla saikne, kāpēc izvēlaties par attiecīgo tēmu runāt, tāpēc uzreiz jautāšu, lai "iepazīstināt" mūs ar Pēteri Saulīti. Kas viņš tāds bija, un kāda ir viņa saistība ar "Astoņām zvaigznēm"?

Pēteris Saulītis ir mans vecaistēvs, bet stāsts tad ir jāsāk no manas vecāsmātes Mildas Katrīnes, kas ir arī viena no filmas astoņām zvaigznēm. Tas ir stāsts, kas ir stāstīts no paaudzes paaudzē. Kad 1914. gadā sākās Pirmais pasaules karš, manai vecaimātei bija 18 gadi. Rīga tad bija pilna ar bēgļiem un karavīriem. Viņa satikusi strēlnieku puisi, starp viņiem uzplaukusi liela mīlestība un kaisle, bet strēlnieks aizgājis karot uz Krieviju. Viņa vārds nav zināms, vienīgi uzvārds – Kviesis. Milda viņu gaidījusi, nākušas arī ik pa laikam vēstules, līdz kādu dienu saņēmusi ziņu, ka viņas Kviesis ir bezvēsts pazudis. Situācija diezgan muļķīga – ne kritis, ne dzīvs, bet pazudis. Tikpat labi pēc mēneša viņš var pēkšņi ienākt pa durvīm.

Pagājis laiks, un viņa satikusi Pēteri Saulīti, kurš savukārt piedalījās Latvijas Neatkarības karā. Viņam Milda ir dikti iepatikusies. Abi sākuši tikties, līdz Pēteris Mildu bildinājis. Viņa sākumā liegusies, sakot, ka viņai ir bezvēsts pazudušais Kviesis. Būtisks šajā stāstā ir fakts, ka tas noticis pēc 1920. gada, kad starp Latviju un Krieviju bija noslēgts miera līgums, proti, robeža bija ciet un to apsargāja robežsargi. Milda teikusi, ka varbūt Kviesis ir dzīvs, bet viņš vienkārši netiek pāri robežai. Savukārt Pēteris uz to atbildējis, ka īstai mīlestībai robežu nav, un ar tādu saukli nelegāli pārgājis Latvijas–Krievijas robežu. Viņš saņemts ciet un iemests Minskā cietumā. Pēc vairākiem mēnešiem Rīgā noķerts sarkano spiegs, un, tā kā boļševiki domāja, ka arī Pēteris ir buržuāziskās Latvijas spiegs, tad uz robežas pēcāk ir notikusi šo abu spiegu apmaiņa. Pēteris atgriezās Rīgā pie Mildas, un viņi apprecējās. 1924. gadā šajā laulībā piedzima Ojārs, kas ir mans tētis.

Pēteris Saulītis esot bijis dikti kārs uz izaicinājumiem, nodarbojies ar ilgpeldēšanu un uzstājies arī cirkā. Viņš arī izdomāja ar savu draugu Otto kopā apceļot ar kājām pasauli. Gadsimta sākumā Latvijā vispār bija ļoti populāri iet pārgājienos. Trīsdesmito gadu sākumā bija pat vesela akcija "Apceļo dzimto zemi", taču vectēvs ar draugu gāja tālāk un izdomāja, ka jāiet pārgājienā apkārt pasaulei. Kamēr viņi gājuši, no aeroplāna tikmēr ir kaisītas kartītes ar Pētera un Otto fotogrāfijām ar lūgumu ziedot naudu. Viena kartīte man ir saglabājusies. Zemeslodei viņi apkārt gan neapgāja, bet tētis atceras, ka paciņas ar apelsīniem bērnībā ir nākušas.

Foto: Bruno Aščuks

Taču ar Pēteri Saulīti gadījās nelaime – peldoties viņš uzkāpa uz sarūsējušas naglas, un notika asins saindēšanās. Antibiotiku tad vēl nebija, tāpēc 33 vai 34 gadu vecumā viņš nomira. Tā kā viņš tolaik bija diezgan slavens, izvadīšana notika no Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāles. Cilvēku tūkstoši esot viņu pavadījuši, gluži kā Viju Artmani.

Taču ar to šis stāsts nebeidzas. Septiņdesmito gadu sākumā Rīgā atvēra Latviešu sarkano strēlnieku muzeju, un Milda tur aizgāja strādāt. Cik es atceros no bērnības – ne viņa kāda sarkanā bija, ne aizrāvās ar boļševiku idejām. Viņa bija pilnīgi apolitisks cilvēks. Lieta tāda, ka sarkano latviešu strēlnieku jubilejas reizēs visi pa Padomju Savienību izkaisītie latviešu sarkanie strēlnieki sabrauca Rīgā. Milda aizgāja tur strādāt tikai tāpēc, ka viņa cerēja – varbūt atbrauks viņas Kviesis. Taču Kviesis neatbrauca. Laikam tomēr bija kritis. Milda mira pusakla diezgan sirmā vecumā. Nu guļ Liepājas Centrālkapos. To visu es sapratu vienīgi vēlāk, kad biju jau pieaudzis.

Otrs stāsts, kas caurvij filmu, ir Daiņa Īvāna vecāsmammas brāļa Pētera Lapaiņa pieredzētais. Viņš bija latviešu strēlniekos, Latvijas armijā un Otrajā pasaules karā arī leģionā. Pētera Lapaiņa stāsts ir veidots no viņa dienasgrāmatu un vēstuļu fragmentiem, un viņš ir arī viena no divām filmas balsīm.

Es biju iedomājusies, ka "Astoņas zvaigznes" vēstīs par astoņiem latviešu strēlnieku pulku komandieriem.

Pirmā doma arī mums bija šie astoņi latviešu bataljoni, kas pēc tam bija pulki, taču mēs sapratām, ka būtu vērtīgi nevis runāt vispārīgi, proti, "skriet" pāri bataljonu simtiem un tūkstošiem galvu, bet gan konkretizēt, paņemt tuvplānā – galu galā taisām taču kino. Tāpēc bija jāmeklē konkrētas personas. Nolēmām, ka tās tieši tāpat būs astoņi cilvēki, kuru likteņi tajā laikā visspilgtāk izsaka latviešu strēlnieku tēmu – gan Pirmā pasaules kara, gan Krievijas pilsoņkara, gan Neatkarības cīņu laikā.

Kā notika šo cilvēku atlase? Cik ilgi šķirojāt informāciju? Kādos avotos meklējāt?

Tas viss notika darba procesā, strādājot ar materiālu. 2009. gadā es pabeidzu filmu "Bermontiāda". Strādājot ar šo filmu, sapratām, ka ir jātaisa triloģija, jo tas ir tik traģisks, bet tai pat laikā aizraujošs vēstures posms, turklāt vēl joprojām pilns ar stereotipiem un pretrunīgs. Tāpēc ar latviešu strēlnieku tēmu es sāku strādāt drīz pēc tam. Lasīju pastiprināti literatūru, meklēju grāmatas, kas ir izdotas starpkaru periodā, arī padomju laikā, gāju cauri pēdējo gadu pētījumiem, meklēju liecības antikvariātos, arhīvos, runāju ar vēsturniekiem un kolekcionāriem. Atskārtu, ka privātās rokās atrodas burvīgas fotogrāfijas, kas nav pieejamas muzejos. Filmas vajadzībām esmu kādus 12–15 privātos kolekcionārus pārliecinājis, ka nevar turēt sveci zem pūra, ka ir jārāda tautai tās vēsturi. Pati filmēšana sākās 2015. gada rudenī.

Foto: Bruno Aščuks

Lai arī "iekšā tēmā" esat jau krietnu laiku, vai izpētes procesā gadījās "uzrakt" arī kādu pārsteigumu?

Pilna soma ar pārsteigumiem! (smejas) Tiesa, es parasti vairos par to runāt, jo man liekas, ka sabiedrība tam vēl joprojām nav gatava. Nav jau attiecīgā laika posma vēsturē tikai latviešiem veltīti "urrā" saukļi, par patriotismu vispār brīžiem nav ne runas. Tas ir karš, tas ir briesmīgi, tas ir nenormāli.

Filmās vispār līdz šim nav runāts par medaļas otru pusi. Pirmkārt, par tiem, kuri palika mājās – vecajiem cilvēkiem, bērniem un sievietēm. Mēs savā darbā nedaudz šīm tēmām pieskaramies. Karam sākoties, 1914. gadā bija īsts laulību bums, jo tie, kuri cerējās, saprata, ka puisis iet karā un varbūt neatgriezīsies, tāpēc noslēdza laulības, turklāt baznīcā. Bez precēšanās karā prom nevienu nelaida. Sievietes tikmēr strādāja kara "aizkulisēs" – raka tranšejas. Viņas organizēja racēju komandās kopā ar nepilngadīgiem puikām un veciem vīriem, iedeva lāpstas un veda rakt. Vīriešiem, kuri bija vecāki par iesaukuma gadiem, par to dienā maksāja rubli piecdesmit, savukārt sievietēm – rubli.

Otra līdz šim neapskatīta tēma ir kara invalīdu tūkstoši – jauni cilvēki bez rokām, bez kājām, akli. Pēc kara tika nodibināta invalīdu biedrība, kas līdzēja, cik vien jauna valsts vispār varēja līdzēt. Agrārās reformas ietvaros viņiem piešķīra zemi. Sadalot muižu zemes, katram strēlniekam vai Latvijas Neatkarības kara dalībniekam piešķīra 5–8 hektārus.

Te uzreiz gan rodas jautājums par šāda pasākuma lietderīgumu – kas apstrādāja šo zemi, ja pats esi invalīds?

Sieva un bērni! Vai arī pārdeva. Piemēram, Pēteris Lapainis, Daiņa Īvāna vecāsmātes brālis, savu zemi ar visām muižas ēkām pārdeva. Bet stāsts jau nebeidzas tikai ar fiziskajiem invalīdiem – bija arī garīgie kropļi. Vēsturniece Inna Gīle nedaudz mūsu filmā atklāj arī šo tēmu. Cilvēkiem pēc kara sākās psihozes no pieredzētajiem šausmu skatiem un pārdzīvojumiem. Piemēram, Ziemassvētku un Janvāra kaujās, kas ilga veselu mēnesi, nemitīgi no frontes plūda ievainotie – bez kājām, bez rokām, sāpēs kliedzoši. Un karavīri redzēja, kas ar viņiem pašiem tūdaļ var notikt. Tas uz ļoti daudziem atstāja spēcīgu iespaidu.

Turklāt Pirmā pasaules kara laikā visizplatītākās un, var teikt, arī vienīgās zāles bija morfijs, pie kura ārkārtīgi ātri pierada. Tie, kuri tika vairākkārtīgi ievainoti, pret savu gribu kļuva par narkomāniem. Turklāt tai laikā pret narkomāniju neizturējās ar tik lielu noliegumu kā tagad. Kokaīna tabletes, piemēram, varēja nopirkt aptiekā. Ja tev kaut kas sāpēja, varēji feldšeru daļā pie ārsta dabūt morfiju. Ļoti izplatīts bija arī alkoholisms, lai arī bija stingrs sausais likums. "Iekrita", piemēram, uz pretinieku atstātām noliktavām, kuras ātri vien tika iztukšotas. Visi šie cilvēki pēc tam jaunuzceltajā Latvijas valstī bija nozīmīga daļa no sabiedrības.

Foto: Bruno Aščuks

Ļoti īsā laika periodā diezgan daudz un dažādas pirmās pieredzes, un nav zināms, kā ar to pienācīgi "apieties".

Jā gan! Tāpēc nav nekāds brīnums, ka daudzi ņēma un "pavilkās" līdzi boļševismam. Tajā laikā jau nebija precedentu. Boļševiki bija tie, kuri teica – mieru, maizi un zemi. Karš un dzīvošana pusbadā visiem bija apnikusi. Kurš tādos apstākļos "nepavilksies" uz šādiem saukļiem? Tāpēc arī viņiem bija tik daudz sekotāju. Tad, kad cilvēki saprata, ka tas viss ir tukša muldēšana, ļoti daudzi no viņiem aizgāja.

Tiesa, propaganda darbojās arī pirms tam. "Pulcējieties zem latviešu karogiem!" – tas ir lielisks tā laika propagandas piemērs. No otras puses – tas izglāba ļoti lielu daļu latviešu. Tos, kuri nebūtu gājuši bataljonos, tāpat iesauktu. Ja tu gāji bataljonā, tad vismaz varēji palikt Latvijā starp latviešiem. Strēlnieku bataljonos 90% bija latvieši, jo, lai tiktu latviešu strēlnieku bataljonos, kas tika uzskatītas par elitārām vienībām, tev bija jānokārto latviešu valodas eksāmens, citādi nemaz neņēma pretī. Mēs karojam uz Latvijas zemes par Latviju, un mēs gribam būt starp latviešiem. Tas bija ārkārtīgi būtiski, lai arī formāli komandieri komandas deva krieviski.

Vai šajā brīdī eksistēja jau kādas domas vai runas par neatkarīgu Latviju?

Vēsturnieki pa šiem 100 gadiem ir noskaidrojuši, ka par autonomijas ideju Krievijas sastāvā runāja jau no piektā gada, tiesa, pa kluso zem galda virtuvē. Emigrācijā par to runāja Rainis un Stučka. Rainis vispār bija viens no pirmajiem, kurš atklāti aicināja strēlniekus izmantot kā pamatu valsts dibināšanai. Viņš bija ne tikai apdāvināts dzejnieks, rakstnieks un publicists, bet arī talantīgs politiķis ar lielām ambīcijām – viņš gribēja kļūt arī par Latvijas Valsts prezidentu. Kad Saeima viņu neievēlēja, viņš esot pat apvainojies. (smejas)

Vai šodienas sabiedrība ir patriotiska un apzinās, kas ir tās brīvības, par kurām n-tajiem lāgiem mūsu senči ir cīnījušies?

Manuprāt, 11. novembris un tie svecīšu tūkstoši pie pils jau runā paši par sevi. Cilvēki vismaz reizi gadā "pavelkas". Tas ir laiks, ar kuru mēs varam lepoties un kad mēs varam šos varoņus nosaukt vārdā vai vismaz pieminēt, jo ārkārtīgi daudzi no viņiem vēl guļ Tīreļpurvā. Katru dienu domāt par nacionāliem un patriotiskiem jautājumiem, staigāt ar sarkanbaltsarkano lentīti pie krūtīm – es nezinu, vai to vispār var prasīt.

Kad tu ej nolikt savu svecīti no brīva prāta, tas ir daudz sirsnīgāk. Iesim pie tās pils, kuru bermontieši 1919. gada oktobrī apšaudīja no Pārdaugavas puses ar lielgabaliem. Un Daugava mūs izglāba, jo nebija aizsalusi. Ja Daugava būtu aizsalusi, tad gan mums būtu ziepes. Mums nebija tik daudz spēka, lai noturētos. Bermontieši Vācijā jau bija nopirkuši tankus. Viņi bija daudz spēcīgāki. Mūs izglāba dabiskā josla – Daugava.

Īsta likteņupe!

Jā, kura turklāt nemaz nesākas Latvijā.

Vai 18. novembri apzināti izvēlējāties kā pirmizrādes datumu?

Ar tiem konkrētajiem datumiem vispār ir ziepes. Filmai bija jābūt gatavai šogad, tie bija Kino centra noteikumi. Izlēmām – lai tad iet 18. novembris! Pēc filmas noskatīšanās visi varēs iet uz svētku salūtu. Ar "Bermontiādi" bija līdzīgi – filmai bija jābūt gatavai uz Lāčplēša dienas simtgadi 11. novembrī. Izstiepies vai saraujies, bet tas ir jāizdara. Tad gan bija vēl mazāk laika. Esmu strādājis bez noteikta datuma, un tad tas viss ir daudz mierīgāk, balstīts sajūtās. Kad ir datums, tad ir stress un negulētas naktis, protams.

Foto: Bruno Aščuks

Un kas notiks ar filmā neizmantoto materiālu?

Materiāla ir tik daudz, ka mierīgi varam taisīt seriālu – pietiek vēl piecām sērijām. Jau strādājot pie "Bermontiādas", sapratām, ka ir jātaisa triloģija. Hronoloģiski sanāk, ka "Bermontiāda" vēsta par vēlāku laiku nekā "Astoņas zvaigznes". Trešā sērija varētu būt par Latvijas Neatkarības karu, atbrīvošanu no lieliniekiem un Latvijas valsts atkalapvienošanu. Taču visas šīs tēmas ir tik plašas un sarežģītas, ka pastāstīt visu nebūs viegls uzdevums.

Mūsu uzdevums, pirmkārt, ir cilvēkus ieinteresēt, lai paši tālāk meklē. Otrkārt, pastāstīt ko tādu, ko sabiedrība vēl nezina, pat ja tas reizēm nav patīkami. Ne velti ir teiciens: "Kino nav smuka meitene, kas patīk visiem."

Dokumentālās filmas "Astoņas zvaigznes" scenāriju režisors Askolds Saulītis rakstījis kopā ar publicistu Daini Īvānu, filmas operators ir Andrejs Verhoustinskis, komponists un skaņu režisors – Jānis Brunovskis, producents – Bruno Aščuks.

Filmas "Astoņas zvaigznes" galvenie varoņi ir Voldemārs Ābeltiņš (četru Jura krustu kavalieris), brīvprātīgais latviešu strēlnieks, Jukums Vācietis (5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka komandieris, pēcāk Sarkanās armijas pirmais virspavēlnieks), Frīdrihs Briedis (viens no izcilākajiem latviešu komandieriem), Milda Katrīne Saulīte (sieviete, kura savu bezvēsts pazudušo strēlnieku gaidīja teju visu mūžu), Pēteris Lapainis (Latvijas Bruņoto spēku un Latviešu leģiona virsnieks, četru armiju augstāko kaujas apbalvojumu kavalieris), Kārlis Goppers (Latviešu strēlnieku virsnieks un Latvijas Bruņoto spēku ģenerālis) un Pēteris Dardzāns (1. Daugavgrīvas bataljona 3. rotas komandieris, vēlāk Troickas bataljona komandieris).