Losandželosā sestdien Producentu ģildes balvu pasniegšanas ceremonijā, kas tiek uzskatīta par vērā ņemamu "Oskara" balvu priekšvēstnesi, galveno apbalvojumu kā gada labākā filma saņēmusi režisora Giljermo del Toro fantastikas filma "The Shape of Water" ("Ūdens forma").

"The Shape of Water" ir stāts par mēmu laboratorijas apkopēju, kura iemīlas nārai līdzīgā radījumā, kas tiek turēts ūdens kolbā laboratorijā.

"Zelta globusu" godalgu ceremonijā Beverlihilsā šomēnes Giljermo del Toro par šo filmu ieguva labākā režisora godalgu. Kinolente arī saņēmusi 12 nominācijas britu Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) godalgām, kas tiks pasniegtas februārī.

ASV Producentu ģildes balvu pasniegšanas ceremonijā ar īpašām balvām tika godināti režisori Džordans Pīls un Eiva Duvernaja, kā arī kinostudijas "Universal Pictures" vadītāja Donna Lenglija.

Pie balvām tika arī seriāli "The Handmaid's Tale" un "The Marvelous Mrs. Maisel", šovs "Last Week Tonight with John Oliver", dokumentālā filma "Jane" par britu vides aktīvisti un primātu pētnieci Džeinu Gudolu un animācijas filma "Coco" ("Koko noslēpums").

Producentu ģilde pārstāv ASV televīzijas un kino producentus. Par godalgām balso aptuveni 7000 organizācijas biedru.