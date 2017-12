Otrdien, 19. decembrī LKA Rīgas Kino muzejs un Latvijas Kinematogrāfistu savienība aicina uz režisora Ulda Brauna (19.12.1932 - 13.01.2017) mini izstādes "Uldis Brauns un "235 000 000"" atklāšanu Rīgas Kino muzejā plkst. 16.00 un jubilejas atceres seansu kinoteātrī "Splendid Palace" plkst. 18.00, portālu "Delfi" informē kino muzeja pārstāvji.

Uldis Brauns – kino režisors, operators, scenārists, aizrautīgs fotogrāfs, viens no Rīgas poētiskā dokumentālā kino skolas aizsācējiem, kino personība, kuras ietekmi un lomu Latvijas dokumentālā kino vēsturē nevar pārspīlēt. Rīgas kinostudijā Brauns ienāca kā viens no pirmās pēckara latviešu kino profesionāļu paaudzes pārstāvjiem 1960. gadu sākumā. 1961. gadā kā operators piedalījās Ivara Kraulīša filmas "Baltie zvani" uzņemšanā, tai sekoja "Sākums" (1961), "Celtne" (1962) un "Strādnieks" (1963) – īsfilmas, kurās iezīmējas poētiskā dokumentālā kino raksturs. Viņa režisora filmogrāfijā ir tikai viena spēlfilma: "Motociklu vasara", kā arī vērienīgākā dokumentālā filma Latvijas kino vēsturē – "235 000 000" (1967). Vēlākos gados veidoja apjomīgas montāžas filmas, piemēram, "Ardievu, divdesmitais gadsimt!" (2006), kas vēsta par Latvijas vēsturi caur arhīvu materiālu prizmu no 1905. gada līdz 1995. gadam.

"235 000 000" (1967), kopš kuras pirmizrādes ir jau pagājuši 50 gadi, joprojām ir nepārspēta savā ambiciozajā idejā un vērienā. Filmā paralēli tiek risinātas divas sižeta līnijas: personiskā un valstiskā. Ainas ar svarīgiem pieturas punktiem cilvēku dzīvēs, kā piedzimšana, vecāku mīlestība, kāzas, bērnu pirmie soļi, mīlestība un citi, tiek sastatītas kopā ar valstiskajiem notikumiem, kā Partijas kongress, kosmosa kuģa palaišana un citiem svarīgiem notikumiem. Filmas scenārija autors – Hercs Franks.

Mini izstāde "Uldis Brauns un 235 000 000"" tiks atklāta plkst. 16.00 LKA Rīgas Kino muzejā un būs apskatāma līdz 2018. gada martam. Savukārt filmu "235 000 000" būs iespējams noskatīties īpašajā jubilejas atceres seansā kinoteātrī "Splendid Palace" (Elizabetes 61) plkst. 18.00, tiks izrādīta filmas reti izrādītā oriģinālā versija, kuras garums ir 108 minūtes, nodrošinot unikālu iespēju skatīties filmu tādā formātā, kā tā bija iecerēta. Seansā tiks pieminēts arī kino operators Māris Rudzītis (1932 – 1973), atzīmējot arī viņa 85 gadu jubileju.