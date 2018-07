No 5. līdz 9. septembrim Rīgā jau 22. reizi norisināsies Baltijas jūras dokumentālo filmu forums (Baltic Sea Docs). Foruma projektu tirgum šogad atlasīti 25 topošu filmu pieteikumi no 19 valstīm, to skaitā arī pieci Latvijas producentu un režisoru projekti, portālu "Delfi" informē foruma rīkotāju pārstāve Ieva Lange.