20. jūnijā 50. jubileju svin Austrālijas izcelsmes aktrise Nikola Kidmena – viena no mūsdienu labāk apmaksātajām un godalgotajām aktrisēm Holivudā. Slaidā rudmate savas kino karjeras laikā nospēlējusi vairāk nekā 50 pilnmetrāžas mākslas filmās, saņemot virkni starptautisku apbalvojumu un nomināciju prestižām kinobalvām. ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars" Nikola Kidmena bijusi nominēta četras reizes, balvu saņēmusi vienu reizi.

Aktrises debija uz lielā ekrāna notika 16 gadu vecumā 1983. gadā, bet turpmākajā lomu sarakstā ir gan liktenīgās sievietes, gan cietējas, gan valdzinātājas. Uz ekrāna viņa bijusi gan ragana, gan kurtizāne, gan romantiska mīlētāja, gan skaista neliete. Kidmena nospēlējusi rakstnieci Virdžīniju Vulfu, Monako princesi Greisu un ceļotāju-arheoloģi Ģertrūdi Bellu.

Šogad 70. Kannu kinofestivālā Nikola Kidmena saņēma īpašo žūrijas balvu, turklāt festivāla laikā tika izrādītas četras jaunas filmas ar viņas piedalīšanos, divas no tām – "The Beguiled" un "The Killing of a Sacred Deer" bija iekļautas konkursa programmā.

Aktrises dzimšanas dienā atskatāmies uz 10 spožākajām Nikolas Kidmenas lomām, kas atnesušas viņai pasaules slavu, apbalvojumus un kritiķu atzinību.