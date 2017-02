Arī Lielbritānijas filmu akadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā (BAFA) 12. februāra vakarā savas līderpozīcijas pērnā gada kino meistardarbu vidū nostiprinājusi filma-mūzikls "La La Land", saņemot balvas piecās kategorijās.

Kopumā filma, kas bija nominēta BAFTA balvai 11 kategorijas, uzvarējusi kā labākā filma, Demjens Šazels kā labākais režisors, galvenās lomas atveidotāja Emma Stouna kā labākā aktrise, tāpat filma saņēmusi balvas par labāko operatora darbu un skaņu celiņu.

Jau ziņos, ka filma "La La Land" šogad ir viena no spēcīgākajām pretendentēm uz ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars", kas prestižajai godalgai nominēta 14 kategorijās. Tāpat tā saņēmusi septiņas "Zelta globusa" balvas pilnīgi visās kategorijās, kurās tā bija nominēta.

BAFTA ceremonijā kā labākais aktieris tika godināts Keisijs Afleks par lomu filmā "Manchester by the Sea", savukārt kā labākais aktieris otrā plāna lomā apbalvots Devs Patels par darbu filmā "Lion", savukārt kā labākā aktrise otrā plāna lomā Viola Deivisa par lomu filmā "Frences".

Par labāko britu filmu BAFTA ceremonijā atzīta "I, Daniel Blake", bet par labāko animācijas filmu – "Kubo and Two Strings". Savukārt kategorijā "Labākā filma svešbalodā" visaugstāk novērtēta ungāru režisora Laslo Nemeša filma "Son of Saul".

Balvu par ieguldījumu britu kino saņēma "Curzon Cinemas" kinoteātru ķēde, kas pārsvarā rāda mākslas un nekomercioālo kino, savukārt mūža balvu, ko pasniedza Kembridžas hercogs Viljams, saņēma 90 gadus vecais komiķis un aktieris Melvis Brūkss.

BAFTA ir ikgadējs apbalvojums, ko pasniedz Britu Kino un televīzijas mākslas akadēmija par īpaši izciliem sasniegumiem kino nozarē. Britu Kinoakadēmijas balva ir Apvienotās Karalistes balva, kas pēc nozīmes ir līdzīga Amerikas Kinoakadēmijas balvai "Oskars". Tā tiek pasniegta kopš 1947. gada.