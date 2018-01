Britu Kino un televīzijas mākslas akadēmijas ( BAFTA ) godalgu nominācijās šogad dominē fantastikas filma "The Shape of Water" ("Ūdens forma"), kas prestižajām balvām izvirzīta 12 kategorijās.

"The Shape of Water" nominēta arī labākās filmas un vizuālo specefektu godalgām, bet tās režisors Giljermo del Toro nominēts labākā režisora balvai.

"Zelta globusu" ceremonijā Beverlihilsā kinolentes komanda jau saņēma labākās oriģinālmūzikas un labākā režisora godalgas. Tiesa gan, piecās citās kategorijās, kurās bija nominēta, tā palika bez balvām.

Deviņas BAFTA nominācijas izpelnījusies filma "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Trīs paziņojumi pie Ebingas Misūri"), kas saņēma četrus "Zelta globusus", arī galveno labākās drāmas godalgu.

Deviņām balvām nominēta arī filma par Otrā pasaules kara gadu britu premjerministru Vinstonu Čērčilu "Darkest Hour" ("Tumšākā stunda").

Trīs visvairāk nominētās filmas sacentīsies par labākās filmas godalgu līdz ar pieaugšanas romantisko filmu "Call Me by Your Name" ("Sauc mani savā vārdā") un kara drāmu "Dunkirk" ("Denkerka").

Savukārt uz izcilākās britu filmas godalgu pretendē 19. gadsimta drāma "Lady Macbeth" ("Lēdija Makbeta") un drāma "God's Own Country" ("Dieva zeme") - stāsts par kāda angļu zemnieka un viņa saimniecības strādnieka rumāņa attiecībām.

Šajā kategorijā nominēts arī satīriskais darbs "The Death of Stalin" ("Staļina nāve"), kā arī "Darkest Hour" un "Three Billboards Outside Ebbing Missouri".

BAFTA godalgu ceremonija notiks Londonas Albertholā 18. februārī - divas nedēļas pirms balvu sezonas galvenā notikuma ASV Kinoakadēmijas "Oskariem".