2. septembrī Kalnciema kvartālā tiks atklāts ilggadējais kino pasākums profesionāļiem un skatītājiem – "Baltic Sea Docs" jeb 21. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums. Šogad tas izceļas ar īpašu formātu, kas piedāvā foruma programmu sasniegt plašākai skatītāju auditorijai, jo pirmo reizi sadarbībā ar LMT atsevišķas šī un citu gadu programmas iecienītākās filmas būs pieejamas lielākam skatītāju lokam "LMT Viedtelevīzijā", lietotnē "LMT Straume" un internetā.

Kā portālu "Delfi" informē filmu foruma rīkotāji, kinoteātros filmas tiks demonstrētas ilgākā periodā no 2. līdz 10. septembrim ar pamatprogrammu kinoteātrī "K. Suns" un papildu seansiem "Kino Bize", turklāt jau sesto gadu seansi notiks arī piecās Latvijas reģionu pilsētās.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums radies Dānijā kā filmu projektu tirgus, satikšanās un pieredzes apmaiņas vieta producentiem un filmu veidotājiem no dažādām Eiropas valstīm. Jau 12. gadu tas notiek Latvijā, kur to organizē Nacionālais Kino centrs, ik septembri piedāvājot skatītājiem pēdējo gadu izcilākā dokumentālā kino izlasi. Šogad programmā "Pārliecības garša" apkopotas astoņas spilgtas filmas, kas guvušas skatītāju atzinību un godalgas starptautiskos festivālos.

Lai paplašinātu kvalitatīva dokumentālā kino piedāvājumu Latvijas skatītājiem, pēc foruma beigām vairākas filmas būs pieejamas "LMT Viedtelevīzijā". Starp tām būs pagājušā gada programmas "Ārpus laba un ļauna" skatītāju iecienītā filma par Argentīnas slavenāko tango dejotāju pāri "Mūsu pēdējais tango" ("Our Last Tango", 2015), šī gada foruma atklāšanas filma, Fredrika Gertena "Velosipēdi pret automašīnām" ("Bikes vs Cars", 2015), kā arī atklātā, intīmā somu režisores Mias Halmes filma "Katrs otrais pāris" ("Every Other Couple", 2016), kurā seši filmas varoņi stāsta par savu laulības šķiršanas pieredzi. Savukārt foruma laikā ikvienam interesentam būs iespēja noskatīties atsevišķas dažādu gadu foruma programmu filmas mobilajā lietotnē "LMT Straume" un internetā.

No 2. līdz 10. septembrim lielākā daļa filmu skates seansu un tikšanās ar režisoriem notiks foruma tradicionālajā mājvietā, kinoteātrī "K. Suns" Elizabetes ielā 83/85. Tomēr "Baltic Sea Docs" šogad mazliet atkāpjas no sava klasiskā formāta, un foruma atklāšanas brīvdabas seanss notiks Kalnciema kvartālā. 2. septembrī plkst. 21.00 tur plānota diskusija par satiksmes dalībnieku iekļaušanos satiksmē un ar to saistītajiem izaicinājumiem Latvijā, kas ievadīs jau pieminēto Fredrika Gertena filmu "Velosipēdi pret automašīnām". Uzreiz pēc seansa režisors Fredriks Gertens atbildēs uz skatītāju jautājumiem - ar viņu sarunāsies LR5 raidījuma "Uz riteņiem" vadītājs Dainis Kreilis.

Filmu seansi Rīgā, kā arī Cēsīs, Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē un Valmierā turpināsies visu nedēļu, un forums noslēgsies ar diviem nedēļas nogales papildseansiem Rīgas kinoteātrī "Kino Bize" (Elizabetes iela 37) 9. un 10. septembrī.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, uzrādot apliecības, uz foruma seansiem iespējams izņemt brīvbiļetes kinoteātru kasēs. Brīvbiļetes pieejamas arī kino profesionāļiem. Biļešu iepriekšpārdošana pieejama arī portālā "Bez rindas".

Foruma filmas tiek demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā, nodrošinot tulkojumu arī latviski. Kinoteātrī Kino Bize filmas tiek demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forumu rīko Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar starptautisko organizāciju "European Documentary Network", to atbalsta Radošā Eiropa Media programma, LR Kultūras ministrija un Rīgas dome.

Vairāk informācijas par filmu programmu pieejams mājaslapā un "Facebook". Seansu plāns Rīgā apskatāms šeit, savukārt seansu plāns reģionu pilsētās - šeit.