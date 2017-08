Foruma filmu programmā šogad atlasītas astoņas dokumentālās filmas, kas pievēršas drosmes un pašizpausmes tematikai ar stāstiem par spēcīgām personībām, brīvības meklējumiem, sabiedrisko aktīvismu un radošu pieeju izglītībā. Filmas tiks izrādītas plašai auditorijai Rīgā, kā arī atsevišķos seansos Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs, Jēkabpilī un Valmierā.

Filmu skati Rīgā īpašā brīvdabas seansā 2. septembrī Kalnciema kvartālā atklās filma "Velosipēdi pret automašīnām" ("Bikes vs Cars", 2015). Vakars sāksies plkst. 21.00 ar paneļdiskusiju par satiksmes dalībnieku iekļaušanos vienotā satiksmē Latvijā, pēc kuras sekos filmas seanss un tikšanās ar filmas režisoru Fredriku Gertenu. Ieeja atklāšanas seansā Kalnciema kvartālā ir bez maksas.

Pārējie seansi Rīgā tiks demonstrēti kinoteātrī "K.Suns" ar papildseansiem "Kino Bize". Seansi reģionos notiks sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kinoteātri "Gaisma" Valmierā, Vidzemes koncertzāli "Cēsis", Jēkabpils Tautas namu un Latgales Vēstniecību "Gors" Rēzeknē.

Nacionālais Kino centrs piedāvā iespēju visiem skolēniem, studentiem un pensionāriem, uzrādot derīgu apliecību, apmeklēt foruma filmu programmu bez maksas. Lai izmantotu šo iespēju, pirms filmas seansa jāizņem vai jāreģistrē brīvbiļete kinoteātru kasēs. Brīvbiļetes pieejamas arī kino profesionāļiem. Pārējiem interesentiem biļetes cena Rīgā un Cēsīs būs 3 eiro, Jēkabpilī un Valmierā – 2 eiro, Rēzeknē – 1 eiro un Daugavpilī ieeja bez maksas.

Rīgā biļešu iepriekšpārdošana ir kinoteātra "K.Suns" kasē Rīgā, Elizabetes ielā 83/85. Ņemot vērā skatītāju lielo interesi, dokumentālo filmu cienītāji tiek aicināti iegādāties biļetes vai izņemt un reģistrēt brīvbiļetes jau pirms foruma sākuma. Biļetes iespējams iegādāties arī elektroniski portālā www.bezrindas.lv. Biļešu iepriekšpārdošana Cēsīs sāksies no 21. augusta, Rēzeknē - no 2. septembra, Jēkabpilī biļetes iespējams iegādāties no 8. augusta un Valmierā no 14. augusta.

Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā, nodrošinot tulkojumu arī latviski.

Vairāk informācijas par filmu programmu Latvijas Nacionālā kino centra mājaslapā, seansu plāns reģionos – šeit.