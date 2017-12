Svinīgā ceremonijā Berlīnē 9. decembra vakarā nosaukta Eiropas kinoakadēmijas balvas (European Film Awards, EFA) ieguvēji, tai skaitā aizvadītā gada Eiropas labākā filma. Šo godpilno titulu ieguvusi zviedru režisora Rubena Estlunda filma "The Square" ("Kvadrāts"), kas jau iepriekš Kannu kinofestivālā godalgota ar "Zelta palmas zaru" un ieguvusi citas atzinības.

Filma ceremonijā piedzīvojusi īstu triumfu, saņemot godalgu arī kā labākā komēdija. Savukārt Rubens Ostlunds nosaukts par Eiropas labāko režisoru. Filma saņēmusi balvu arī par labāko scenāriju, bet galvenās lomas atveidotājs Klāss Bangs uzvarējis kategorijā "Labākais aktieris".

Filma centrā ir Kristiāns – modernās mākslas muzeja direktors un filantrops. Vīrietis gatavojas jaunam mākslas projektam – konceptuālai instalācijai "Kvadrāts", kurai jāstāsta par altruismu un sociālo atbildību. Tomēr tas, kas tiek pārliecinoši deklarēts teorijā, ne vienmēr attaisnojas dzīvē.

"The Squeare" ir satīriskā filma, kas runā jauc robežas starp mākslu, komerciju, politiku un dzimumu identitāti, seko režisora 2014. gada starptautiskajam hitam "Force Majeure", kas arī pretendēja uz EFA balvu 2014. gadā, kad ceremonijā notika Rīgā, tomēr toreiz piekāpās poļu režisora Pāvela Pavļikovska filmai "Ida".

"Esmu briesmīgi laimīgs, mazliet arī nokaunējies un satraucies. Nezinu vai esam to pelnījuši. Bet mēs bijām šajā ceremonijā 2014. gadā, kad režisors Pāvels Pavļikovskis savāca visas balvas. Iespējams, viss notiek pareizajā laikā. Vēlos no sirds pateikties un uzsvērt, ka esmu lepns par šo balvu, ne tikai tāpēc, ka to saņemu, bet arī tāpēc, ka Eiropas kinoakadēmija izmanto šo platformu runātu par svarīgiem jautājumiem, kas skar Eiropu un cilvēcību. Vēlos teikt paldies Rubenam par viņa dāsnumu un draudzību, un arī smago darbu," pateicības runā teica filmas producents Eriks Hemmendorfs.

Šogad uz Eiropas labākās filmas titulu pretendēja arī Latvijā izrādītā krievu režisora Andreja Zvjaginceva filma "Nemīlestība" ("Loveless"), ungāru režisores Idiko Eņedi filma "Par miesu un dvēseli", kā arī Francijas filma "BPM (Beats per Minute)" un somu režisora Aki Kaurismeki jaunākais darbs "The Other Side of Hope".

EFA ceremonijā Berlīnē 9. decembrī FIPRESCI jeb balvu kā EFA atklājums saņēma Viljama Oldroida filma "Lady Macbeth" ("Lēdija Makbeta"), savukārt balvu kā labākā aktrise saņēma Aleksandra Berobelija par galveno lomu ungāru filmā "On Body And Soul" ("Par miesu un dvēseli").

Katgeorijā labākā dokumentālā filma uzvarējusi poļu režisores Annas Zameckas filma "Communion", kas vēsta par kādu 14 gadus vecu meiteni, kura cenšas tikt galā ar savu ģimeni. Tajā ir disfunkcionāls tēvs, ar autismu slims dēls un šo ģimeni pametusī māte.

Kategorijā Labākā animācijā uzvarējusi filma "Loving Vincent" par leģendāro gleznotāju Vincentu van Gogu, bet publikas simpātiju saņēmusi vācu režisores Marijas Šrāderes filma "Stefan Zweig – Farewell To Europe" par slaveno vācu rakstnieku Stefanu Cveigu.

Šā gada ceremonijā balvu par mūža ieguldījumu Eiropas kino mākslā saņēma krievu režisors Alesandrs Sokurovs, kurā zināmākais darbs ir 2011. gada filma "Faust", kas saņēmusi Venēcijas kinofestivāla augstāko apbalvojumu – "Zelta lauvu". Savukārt franču izcelsmes amerikāņu aktrise Žilī Delpī saņēma balvu par Eiropas ieguldījumu pasaules kino.

Eiropas kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonija šogad notika 30. reizi. Visu katgeoriju uzvarētāji atrodami EFA mājaslapā.

Atgādinām, ka 2014. gadā Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija notika Rīgā.