Trešajā jūlija ceturtdienā, proti, 20. jūlijā Rīgas Doma dārza brīvdabas kinoseansu programmā "Četri balti vakari" skatītājiem tiek piedāvāts noskatīties leģendāro "Šerbūras lietussargu" autora Žaka Demī pirmo filmu "Lola", portālu "Delfi" informē organizatori.

"Lola" ir mūzikas apvīts stāsts par šarmantu kabarē dejotāju. Viņai apkārt ir daudz vīriešu, laimīgas un nelaimīgas mīlestības, un tas viss tiek pasniegts melnbaltā 60. gadu jaunā viļņa elegancē. Seansa sākums plkst. 22.30. Pirms seansa ievadvārdus teiks kino kritiķe Daira Āboliņa, ieeja – bez maksas.

Programma "Četri balti vakari" veltīta Latvijas kino klasiķim, režisoram Rolandam Kalniņam viņa 95 gadu jubilejā un apliecina režisora likumīgo vietu pasaules kino vēsturē – viņš ir viens no retajiem Latvijas kino klasiķiem, kura radošā darbība ļauj runāt par tiešu, kaut varbūt neapzinātu saistību ar pasaules kino vēsturi un tās spožākajām virsotnēm.

Pateicoties Francijas Kultūras institūtam, kas šogad svin 20 gadu darbības jubileju Latvijā, Rīgas Doma dārza programmā iekļauti franču kino klasiķu darbi, tai skaitā viena no Franču Jaunā viļņa ievērojamākā autora Žaka Demī melodrāma "Lola" (1961) ar eksotisko skaistuli Anuku Emē galvenajā lomā.

Rīgas Doma dārza kinovakaru programma "Četri balti vakari" noslēgsies ar pirmizrādi 27. jūlijā, kad varēsim it kā gluži no jauna ieraudzīt vienu no Rolanda Kalniņa populārākajām filmām "Četri balti krekli" (1967), saskatot tur tiešas un netiešas paralēles ar iepriekš redzēto franču kino un novērtējot atjaunotās kopijas kvalitātes. Ievadvārdus teiks kinovēsturniece Kristīne Matīsa.

Visos seansos ieeja bez maksas, seansu sākums 22.30. Filmas tiek demonstrētas oriģinālvalodā ar angļu subtitriem.

