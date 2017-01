"Oskarotie" režisori Džoels un Ītans Koeni uzņems savu pirmo televīzijas seriālu, vēsta ārvalstu mediji.

Kino industrijas žurnāls "Variety" ziņoja, ka brāļu Koenu seriāla nosaukums būs "The Ballad of Buster Scruggs" un tā darbības vieta būs Mežonīgie Rietumi.

Brāļi Koenu filma "No Country for Old Men" ("Kur sirmgalvjiem nav vietas") saņēmusi četras "Oskara" balvas, tai skaitā kā 2007. gada labākā filma, savukārt filma "Fargo" (1996) saņēma divas "Oskara" balvas, no tām arī par abu brāļu rakstīto scenāriju.

Šis būs Koenu pirmais seriāls, lai gan iepriekš viņi piedalījušies seriāla "Fargo" tapšanā.

Seriāla izpildproducenti būs filmas "American Hustle" ("Amerikāņu afēra") producente Megana Elisone un telekanāla "Annapurna Television" prezidente Sū Neigla.

Seriāliem pēdējā laikā pievērsušās arī vairākas citas Holivudas slavenības.

Ar "Oskaru" apbalvotie aktieri Roberts de Niro un Džuliana Mūra sadarbosies jaunā televīzijas seriālā kopā ar rakstnieku un kinorežisoru Deividu Raselu, bet Holivudas dīva Džūlija Robertsa atveidos galveno lomu seriālā, kas balstīts uz amerikāņu rakstnieces Marijas Semplas romāna "Today Will Be Different" ("Šodiena būs savādāka") motīviem.