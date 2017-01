Dāvis Sīmanis sāk uzņemt simtgades filmu 'Puika ar suni'

Filma vēsta par unikālā rīdzinieka Žaņa Lipkes dzīvi un notikumiem, kas vācu okupācija laikā risinājās Rīgā un Lipkes mājā Ķīpsalā. Starp Latvijas personībām, kas no nāves glābuši citus, Žanis Lipke ir visspilgtākais piemērs – aizrautīgs, bezbailīgs avantūrists, kurš, pateicoties savai dabiskajai cilvēcībai, paglāba vairāk nekā pussimtu nāvei nolemtu ebreju. Šie Latvijas vēstures traģiskie notikumi līdz šim nav atspoguļoti filmās, un tā būs pirmā spilgtā kinoliecība par šo Latvijas vēsturei būtisko lappusi.

"Filma "Puika ar suni" stāsta par 20. gadsimta Latvijas vēstures notikumiem, par kuriem radušās daudzas un dažādas interpretācijas, mīti, kas vēl aizvien tiek izplatīti un izmantoti politikai, neļauj "sadzīt vecām brūcēm" un raisa bailes, liek uzdot jautājumus. Ebreju iznīcināšana Rīgā ir viena no 20. gadsimta traģēdijām, kurā Latvija bija ierauta. Kolaboracionisms un pretošanās šādos vēstures pagrieziena punktos kļūst par tēmu, kas nodarbina vēsturniekus, bet šīs tēmas realizācija kinomākslā ir ne mazāk nozīmīga nācijas tālākai pastāvēšanai," uzskata filmas producents Gints Grūbe.

Filma "Puika ir suni" ir režisora Dāvja Sīmaņa otrā spēlfilma, tā iecerēta kā vērienīga, precīza vēstures rekonstrukcija. Plānots, ka filma Latvijā uz ekrāniem nonāks 2018. gada pavasarī.

"Filma ir vislabākais veids, kā atgādināt par notikumiem, kas vēsturē ir svarīgi, un neļaut cilvēkiem aizmirst to, ka viņi ir spējīgi uz totālu noziegumu. Atgādinājums par vēsturi mums vajadzīgs vienmēr, jo mēs tiecamies aizmirst tās vēstures mācības, kas pagātnē bijušas. Šajā atgādinājumā parādās gan masveida nozieguma nospiedums, gan arī varonība tās visvienkāršākajā formā – kad cilvēks palīdz citiem cilvēkiem izdzīvot apstākļos, kuros izdzīvošana tikpat kā nav iespējama. Žanis Lipke to nedara tāpēc, ka šādā veidā varētu nopelnīt, viņš rīkojas humānistiska mērķa vārdā, lai gan pats to līdz galam neapzinās, " stāsta filmas režisors Dāvis Sīmanis.

Foto: Publicitātes foto

Filmas operators ir Dāvja Sīmaņa ilggadējais domubiedrs Andrejs Rudzāts, filmas māksliniece –Kristīne Jurjāne, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe, filmas scenārija autori Dāvis Sīmanis un Matīss Gricmanis.

Filmas stāsts veidots pēc Ineses Zanderes topošās grāmatas motīviem, Žaņa Lipkes lomā – aktieris Artūrs Skrastiņš, Johanna Lipke – Ilze Blauberga, viņu dēla Ziga lomā – skolnieks Matīss Knipļuks.

Filmēšana turpināsies janvārī un februārī Jūrmalā, Rīgā, un Tukumā. Filma Puika ar suni top studijā "Mistrus Media", kuras jaunākais darbs ir Viestura Kairiša spēlfilma "Melānijas hronika"; šī filma 2016. gada nogalē izpelnījusies lielu ievērību visā Latvijā, ierindojoties starp gada apmeklētākajām filmām kinoteātru statistikā.

Filmas "Puika ar suni" tapšanu atbalsta Nacionālais Kino centrs, Rīgas Domes Kultūras departaments, Eiropas Komisijas programma "Creative Europe" un Tukuma pilsētas dome.

Filma "Puika ar suni" atbalstīta Nacionālā Kino centra programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei, kurā kopumā tiks uzņemtas sešas pilnmetrāžas spēlfilmas, astoņas dokumentālās filmas un divas animācijas filmas; pirmā spēlfilma pirmizrādi piedzīvos jau 2017. gada augustā, un jaunas filmas nonāks uz kinoekrāniem gandrīz katru mēnesi līdz pat Latvijas simtajai dzimšanas dienai 2018. gada 18. novembrī.