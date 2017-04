Latvijas dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka dokumentālā filma "Turpinājums" un Baltijas valstu sadarbības projekts "Baltijas jaunais vilnis" (režisori Kristīne Briede un Audrius Stonys), kas top Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei", Starptautiskā Viļņas kinofestivāla programmā "Meeting Point" ieguvuši galveno balvu – ceļazīmi uz Kannu kinofestivāla tirgus skati "Marché du Film" 2017. gada maijā, liecina informācija NKC mājaslapā.

Abas filmas bija starp 17 kinoprojektiem, ko vairāk nekā simt kino profesionāļu no visas Eiropas pagājušajā nedēļā novērtēja Viļņas starptautiskā kinofestivāla "Kino Pavasaris" industrijas programmā "Meeting Point". Filmas tika atlasītas no 50 pieteikumiem un apvienotas programmās "Coming Soon From Baltics" un "Coming Soon New Talents".

Kā vēsta NKC, topošo filmu prezentācijas vērtēja starptautiska žūrija, kurā piedalījās Berlīnes festivāla programmētājs Nikolajs Ņikitins, franču kino izplatīšanas kompānijas "Wild Bunch" pārstāve Marī Pjēra Valle, franču producents Gijoms de Seille u.c.

Galveno balvu, demonstrēšanas iespējas 2017. gada maijā Kannu festivāla laikā notiekošajā tirgus skatē "Marché du Film", saņēma četri projekti – divi no tiem no Latvijas.

Ivara Selecka pilnmetrāžas dokumentālā filma "Turpinājums" vēsta par septiņiem bērniem septiņās dažādās Latvijas vietās – viņi sāk skolas gaitas, un neviens nezina, kas būs tālāk. Šobrīd plānots, ka filma turpināsies ik pēc septiņiem gadiem, katrreiz jaunam režisoram fiksējot šo septiņu bērnu dzīves pavērsienus un līdz ar to arī visas valsts ceļu uz nākotni. Cikla pirmā filma, pie kuras strādā Ivars Seleckis, tiek veidota divu gadu garumā un iezīmēs izejas punktu, sekojot septiņiem bērniem; filma tiks pabeigta 2017. gada beigās un Latvijas simtgades svinību programmā piedzīvos pirmizrādi 2018. gada sākumā. Plānots, ka nākamās filmas tiks uzņemtas pēc septiņiem, četrpadsmit un vairāk gadiem.

Viļņā, iepazīstinot starptautisko auditoriju ar savu filmu, Ivars Seleckis teica: "Es piedzimu neatkarīgajā Latvijā, skolā gāju totalitārā režīma laikā, savā mūžā esmu piedzīvojis vairāk nekā trīs dažādus politiskos režīmus. Es veidoju filmu ar cerību, ka septiņus gadus vecie bērni, kuri piedzimuši atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā, vienā valstī un politiskā iekārtā nodzīvos visu savu mūžu."

Filma "Turpinājums" top filmu studijā "Mistrus Media", filmas operators Valdis Celmiņš, montāžas režisore Andra Lejniece, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe.

Savukārt dokumentālā filma "Baltijas jaunais vilnis" stāsta par 60. gadu kinodokumentālistiem (nu jau leģendāriem klasiķiem), kuri Baltijas republikās apmēram vienlaikus sāka jaunu laikmetu kinodomāšanā, intuitīvi sajūtot brīvības vēsmas, kas tolaik jundīja pasauli. Filmas idejas autorei Kristīnei Briedei pievienojies viens no lietuviešu vidējās paaudzes spilgtākajiem dokumentālistiem Audrius Stonis (Audrius Stonys), filmas veidošanā piedalās arī igauņu kolēģi; filmas producents ir Uldis Cekulis, VFS Films.