Džeks Nikolsons atgriezīsies uz kino ekrāniem 'Toni Erdmann' ekranizācijā

Nikolsons pēdējo reizi uz lielajiem ekrāniem parādījās 2010. gadā filmā "How Do You Know".

Filma "Toni Erdmann", kas ir Vācijas un Austrijas kopdarbs, vēsta par tēva un meitas attiecībām mūsdienu korporatīvajā kultūrā. Kinolente šogad izvirzīta prestižajai "Oskara" balvai kategorijā "Labākā ārzemju filma".

Filmas režisore Marena Ade iepriekš šogad paziņoja, ka neplāno uzņemt jaunu šīs filmas versiju amerikāņu auditorijai, jo tas prasītu atteikšanos no brīvības, ko viņa kā režisore bauda Eiropā.

Foto: AP/Scanpix

Marena arī norādīja, ka tādā gadījumā filmu nāktos krietni saīsināt.

Tomēr mediji ziņo, ka kinostudija "Paramount Pictures" ir ieguvusi tiesības uzņemt jaunu ekranizējumu, kurā galvenās lomas tēlos 79 gadus vecais Nikolsons un 43 gadus vecā amerikāņu aktrise Kristena Viga, un filmas tapšanā iesaistīta arī Marena.

"Variety" vēstīja, ka Nikolsons pats ierosinājis "Paramount Pictures" uzņemt "Toni Erdmann" angļu valodas versiju, jo viņam ļoti patīkot šī filma.