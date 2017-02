Džons un Joko ne reiz vien dažādās aptaujās ierindojušies starp spilgtākajiem un ietekmīgākajiem 20. gadsimta pāriem. Abi bija precējušies no 1969. līdz 1980. gadam, kad Lenonu Ņujorkā nošāva kāds psihiski nelīdzsvarots fans.

Filma atklās ne tikai abu leģendāro personību attiecības, bet arī dumpīgās pretkara aktivitātes un idejas. Plānos, ka filmas scenāriju rakstīs Entonijs Makkartens (Anthony McCarten), kurš ir autors arī filmas "The Theory of Everything" scenārijam, kas vēsta par vienu no neparastākajiem mūsdienu zinātniekiem Stīvenu Hokingu.

"Stāsts akcentēs mīlestības, drosmes un aktīvisma tēmas 70. gadu Amerikā. Tās mērķis būs dot iedvesmu mūsdienu jauniešiem, nepakļauties un redzēt skaidru vīziju par pasauli, kādā viņi vēlas dzīvot," paudis filmas producents.

"Esmu pagodināts strādā kopā ar Joko Ono, Entoniju Makkartenu un "Immersive Pictures" producentu Džošu Bratmanu, lai izstāstītu divu ikonisko pasaules mēroga personību stāstu."

Maikls Deluka ir viens no ietekmīgākajiem producentiem Holivudā. Viņš strādājis ar tādām filmām kā "Captain Phillips", "Moneyball" un The Social Network", bet jau šā gada novembrī pirmizrādi piedzīvos viņa producētā vēsturiskā biogrāfija "Darkest Hour" par Vinstonu Čērčilu ar Geriju Oldmenu titullomā.