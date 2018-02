Par labākās ārvalstu filmas titulu cīnās arī Čīles režisora Sebastjena Lelio filma "A Fantastic Woman", Libānas filma "The Insult", ko veidojis režisors Ziads Diuerī, Ungārijas filma "On Body and Soul", ko veidojusi režisore Ildjiko Enjedi, kā arī jau ar vairākām balvām godalgotā zviedru režisora Rūbena Estlunda filma "The Square" ("Kvadrāts"). Šajā kategorijā, kurā ik gadu tiek pieteiktas filmas no visas pasaules, Latvijas Nacionālais kino centrs bija izvirzījis Viestura Kairiša filmu "Melānijas hronika".