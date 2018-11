Fakti un fantāzija: Ko filma 'Bohēmista Rapsodija' mums nepastāstīja

Pēc izpārdota Baltijas pirmizrādes seansa Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā ( Riga IFF ), Vitālija Manska dokumentālā filma "Putina liecinieki" ir uzsākusi ceļu pie Latvijas skatītājiem. 25. oktobrī tas sākās ar seansu Madonā, no 26. oktobra filmu var noskatīties Ventspilī, no 30. oktobra Cēsīs un no 1. novembra arī Rīgā, kinoteātrī " Splendid Palace ". Vēlāk novembrī filma tiks demonstrēta arī Jēkabpilī, Kuldīgā un citur, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.