Festivālā '2Annas' triumfē amerikāņu īsfilma 'Kas ar viņu notika'

Starptautiskajā īsfilmu konkursā "Grand Prix" ieguvusi ASV režisores Kristijas Guevaras-Flanaganas (Kristy Guevara-Flanagan) dokumentālā filma "Kas ar viņu notika" ("What Happened To Her"). Filma piedāvā meditatīvu kritiku par mirušas sievietes ķermeņa eksponēšanu kinematogrāfā, parādot kadrus no filmām, pasaulē populāriem seriāliem (piemēram, "Twin Peaks" un "True Detective") un policijas procesuālajiem televīzijas raidījumiem, fonā skanot aktrises pieredzes stāstam, spēlējot līķa lomu.

Filma pārsteidzoši atklāj mūsdienu kultūras aizraušanos ar nogalinātu sieviešu tēliem audiovizuālajā mākslā kā izklaidi.Tā ir kritika par Holivudas diskrimināciju, šādām lomām galvenokārt izvēloties jaunas, izteikti tievas, pārsvarā blondas, gaišādainas sievietes, kuru nāve uz ekrāna pārāk bieži kalpo par detektīvfilmu un trilleru kulminācijas brīdi. Nereti puskailās sievietes estētiski noguldītas tieši vīrieša skatienam, kurš parasti atrodas otrajā plānā. Šie tēli atklāj Amerikas komerciālās kino industrijas seksuālās apsēstības, kas īpaši spilgti sasaucas ar šī brīža atklātībā nākušajiem Holivudas seksa skandāliem.

Foto: Publicitātes foto

"2Annas" 2017. gada konkursa filmas vērtēja starptautiska žūrija: Amerikas Kinoakadēmijas balvas "Oskars" laureāts, režisors Martins Streindžhansens no Dānijas, kinofestivālu vadītāji - kino režisors Antonis Papadopoulos (Grieķija) un laikmetīgā kino zinātniece, sava festivāla kuratore un vairāku Amerikas kinofestivālu žūrijas locekle Aleksandra Nakelski (Lielbritānija), kā arī trīs spēcīgi kino režisori un filmu skolu pasniedzēji - Sanktpēterburgas Jaunās kino skolas un kultūtas institūta lektors, režisors Mihails Železņikovs, lietuviešu laikmetīgā kino režisore Jūrate Samuljonīte, kā arī mūsu pašu Signe Birkova.

Savukārt pirmo reizi festivāla vēsturē rīkotajā starptautiskajā bērnu un jauniešu filmu konkursā balvas no vairāk nekā 450 pieteikumiem tika izvēlētas 11 filmas. Apbalvojumus labākajām piešķīra visbargākie kritiķi – paši jaunākie filmu skatītāji.

Foto: Publicitātes foto

"2Annas 2017" laureāti

"Grand Prix" – dokumentālā īsfilma "Kas notika ar viņu" (What Happened To Her) rež. Kristija Guevara-Flangana (Kristy Guevara-Flanagan), ASV;

Labākā animācijas filma – "Un mēness stāv nekustīgs" (And The Moon Stands Still), rež. Jūlijas Ruditskas (Yulia Ruditskaya), Baltkrievija;

Labākā spēles īsfilma – "Emīlijai ir jāgaida" (Emily Must Wait) – Kristians Vitmosers (Christian Wittmoser), Vācija;

Labākā Baltijas valstu īsfilma – "Helēnas dzimšanas diena"(Helen's Birthday), rež. Tanno Mee, Igaunija;

Labākā vidējā garuma filma - "Vīrieša-sievietes gadījums"(The Man-Woman Case), rež. Anē Caura (Anais Caura) Francija;

Labākā īsfilma bērniem – "Elo", režisore Helēna Takina (Helene Takkin), Igaunija;

Labākā īsfilma jauniešiem – "Tēvzeme" (Fatherland), rež. Amikams Kovners (Amikam Kovner), Izraēla.

Atzinību saņēmušās īsfilmas

Animācijas filma "Es vēlos, lai Plutons atkal būtu planēta" (I Want Pluto To Be A Planet Again), rež. Marija Amačoukeli (Marie Amachoukeli), Francija;

Dokumentālā īsfilma "Svētais Dievs" (Holy God), rež. Vladlena Sandu, Krievija;

Dokumentālā īsfilma "Zirdziņ, hallo!", režisore Laila Pakalniņa, Latvija;

Animācijas filma "Ak, māt!" (Oh Mother!), rež. Paulīna Žolkovska (Paulina Ziollkowska), Polija;

Animācijas filma"Manivalds" (Manivald) by Kintisa Lindgrēna (Chintis Lundgren), Igaunija.

Rīgas Starptautiskais filmu festivāls "2Annas" norisinājās 22. reizi, piedāvājot plašu kino repertuāru gan konkursa, gan tematiskajās programmās, kam šogad tika izvēlēta fokusa tēma "autsaideri". Festivālā bija skatāmas gan izcilas pasaules prestižākajos kinokonkursos kritiķu atzinību ieguvušas īsfilmas, gan kino debijas un līdz šim mazzināmas kino pērles. Ievērojams notikums bija virtuālās realitātes filmu seansi. Tāpat festivāls piedāvāja kino industrijas pārstāvjiem paredzēto un bezmaksas publisko pasākumu programmu - koncertus, performances, lekcijas, industrijas dienas un DJ vakarus.