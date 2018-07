Piektdien, 3. augustā, pulksten 16.00 festivāla "Via Baltica" ieskaņā Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē ar režisores Dzintras Gekas dokumentālās filmas "Sibīrijas bērni" seansu tiks atklāta tāda paša nosaukuma ceļojošā izstāde, kas Liepājā būs skatāma līdz pat 8. septembrim, portālu "Delfi" informē festivāla "Via Baltica" rīkotāji.

Festivāls "Via Baltica" piesaistīts vēsturiskajiem 1989. gada 23. augusta notikumiem, kad Latvija, Igaunija un Lietuva vienojās Baltijas ceļā – 600 kilometru garā dzīvajā ķēdē, apliecinot visu trīs valstu vienotību centienos pēc brīvības. Šogad festivālā Baltijas valstu neatkarības tēma skatīta daudz plašāk – gan par dzīvi nebrīvē valstī, kurā valdīja vēsturē viens no baisākajiem totalitārajiem režīmiem, gan par izcilām personībām, kuras nesalauztas dzīvojušas šajā sistēmā, gan atgādinot, ka šobrīd dzīvojam neatkarīgā valstī, kas ļauj ikvienam māksliniekam brīvi izteikties ar savu radošo darbu.

1941. gada traģisko notikumu rezultātā cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi), tajā skaitā 3 751 bērns vecumā līdz 16 gadiem. Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizdzina uz Gulaga nometnēm, kur daudziem tika piespriests augstākais soda mērs, bet pārējie gāja bojā no bada un slimībām ieslodzījumu nometnēs. No 1941. gada 14. jūnijā aizvestajiem bērniem liela daļa aizgāja bojā. Krasnojarskas, Tomskas, Jeņisejskas un citos apgabalos palikušie bērni šobrīd ir sirmgalvji un invalīdi.

2001. gadā veidotajā dokumentālajā filmā "Sibīrijas bērni" apkopotas 740 cilvēku atmiņas par 1941. gada 14. jūnija notikumiem, kad viņu ģimenes tika izsūtītas no Latvijas. Filma veidota, lai parādītu, kā pirms 77 gadiem piedzīvotos notikumus atceras cilvēki, kuri tolaik vēl bija bērni.

"Esam mērojuši tūkstošiem kilometrus, lai viņus intervētu," stāsta filmas autore un fonda "Sibīŗijas bērni" dibinātāja Dzintra Geka, "esam atraduši un intervējuši visus, kuri vēlējās savus atmiņu stāstus atstāt nākamajām paaudzēm – Latvijā, Sibīrijā, Izraēlā, Amerikā, Vācijā. Esam uzņēmuši dokumentālās filmas, vairāk nekā 700 intervijas apkopojuši grāmatās. Izstādē "Sibīrijas bērni" skatāma vien maza daļiņa no šīm atmiņām."

Festivāla "Via Baltica" programmā vēl būs "Baltic Jazz Trio" 18. augustā vēsturiskajā Liepājas Romas dārza pagalmā, trio "Tempus Balticus" koncertā "Baltijas laiks" Kuldīgas Mākslas namā, aktiera Ērika Vilsona monoizrāde "Mana Magadana", pianistes Artas Arnicānes koncerts-performance "Ūdens noskaņas" koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzālē. Festivāla filmu programmā dokumentālās filmas "Knutifikācija" (rež. Ivars Tontegode, 2017), "Dziesmuvara" (rež. Askolds Saulītis, 2018) un dokumentālā spēlfilma "Ievainotais jātnieks" (rež. Ilona Brūvere, 2017) par Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli.

Kā jau katru gadu festivāls noslēgsies augusta pēdējā sestdienā ar akciju "Senās uguns nakts" Liepājas pludmalē pie pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem, kur bezmaksas koncertā dzirdēsim džeza vokālistes Beātes Zviedres koncertprogrammu "Džezs dzied Aspaziju".

Biļetes uz festivāla maksas pasākumiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.