No 16. februāra līdz 15. jūlijam režisori no Latvijas un pasaules tiek aicināti pieteikt savas filmas Rīgas Starptautiskā filmu festivāla " 2Annas " Baltijas un starptautiskā īsfilmu konkursa programmai, kā arī starptautiskā vidēja garuma filmu konkursa programmai, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāls "2Annas" šogad norisināsies no 28. novembra līdz 3. decembrim, kad atlasīto filmu programmu papildinās diskusijas, ballītes un citi pasākumi.

Festivālu veido četras konkursa un vairākas tematiskās programmas. Šogad festivāls pirmo reizi organizē filmu konkursu, kurā iesniedzamas tieši bērnu un jauniešu auditorijai adresētas filmas, tādējādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīva kino skatīšanās pieredzes veidošanā.

Tāpat "2Annas" turpinās 2015. gadā uzsākto konkursu vidēja garuma filmām, kas sava specifiskā formāta dēļ nekvalificējas ne īsfilmu, ne pilnmetrāžas kinofestivāliem. Šī gada fokusa programmas tēma ir autsaideri – cilvēki, kuri izvēlējušies vai ir spiesti dzīvot savādāk kā lielākā daļa sabiedrības. Programmas ietvaros skatītājiem būs iespēja ielūkoties alternatīvās dzīvesveida formās, "queer" (citādā) kultūrā un stāstos par tiem, kuri dzīvo ārpus likuma, sabiedrības un naudas sistēmas.

Savā 22 gadu ilgās pastāvēšanas laikā festivāls "2Annas" ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem īsfilmu festivāliem Baltijā, un kino baudītājiem ir ticis piedāvāts ļoti plašs kino spektrs – sākot no art house, līdz pat Amerikas Kinoakadēmijas balvai nominētām filmām, savukārt Baltijas filmu skatēs bijuši sastopami gan studentu radīti, gan jau atzinību guvušu latviešu režisoru veidoti darbi. 2016. gadā festivālam tika pieteikts rekordliels filmu skaits – 2170 filmas no 92 valstīm.

Festivāla mērķis ir padarīt pieejamu aktuālāko Eiropas un pasaules kino Latvijas skatītājiem, kā arī sekot Baltijas filmu mākslas attīstībai un tendencēm. 2ANNAS meklē darbus, kas pārkāpj kino tehniskās un mākslinieciskās robežas, dodot vietu eksperimentiem un jaunatklājumiem.

Plašāk par filmu pieteikšanu – festivāla "2Annas" mājaslapā.