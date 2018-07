1970. gadā dibinātā "Short Film Conference" ir lielākā starptautiskā organizācija, kas apvieno īsfilmu veidotājus. Tās biedri satiekas reizi gadā "Clermont-Ferrand Short Film" festivālā, kur pārrunā nozares jaunumus un dalās pieredzē. Ikviens biedrs var organizēt papildu tikšanos sava festivāla norises laikā, kā arī slēgtā saziņas kanālā pastāvīgi notiek informācijas apmaiņa par filmu izplatīšanas iespējām, daudzsološiem jauniem režisoriem, lieliskiem darbiem un citiem jaunumiem. Dalībnieku rīkotie festivāli tiek iekļauti kopīgā starptautiskā kalendārā, ko redz visi partneri un producenti. Short Film Conference palīdz izplatīt pasaulē informāciju par jaunām īsfilmām dažādās valstīs, veicinot to atpazīstamību un tādējādi palīdzot filmu veidotājiem.

"Uzņemšana Short Film Conference organizācijā vērtējama kā festivāla kvalitātes apliecinājums. Ar to faktiski esam saņēmuši apstiprinājumu, ka 2ANNAS atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Līdzdalība organizācijā paaugstina mūsu prestižu īsfilmu veidotāju kopienā un palīdzēs piesaistīt festivālam vēl labākus ārvalstu režisoru darbus. Skatītājiem tas nozīmē plašāku izvēli un mākslinieciski augstvērtīgāku saturu," skaidro, īsfilmu festivāla 2ANNAS direktors Viesturs Graždanovičs.

Šā gada festivālam 2ANNAS jau iesniegtas 1000 filmas un to pieņemšana turpinās līdz 16.jūlijam. Gan pieredzējuši kino veidotāji, gan jauni režisori var pieteikt savus līdz 30 minūtēm garos darbus trīs īsfilmu konkursa programmām: Baltijas īsfilmu konkursam, starptautiskajam īsfilmu konkursam, starptautiskajam bērnu un pusaudžu īsfilmu konkursam, kā arī pasaules festivālu kontekstā neparastajam vidēja garuma filmu konkursam (30-60min). Informāciju par filmu pieteikšanu var iegūt šeit.

"2Annas" programmas labākās filmas būs redzamas īpašos kinoseansos deviņos vasaras festivālos, kas ilgs līdz 9. septembrim.

13. jūlijs – 15. jūlijs: "Playground", Diskusiju rosinošu īsfilmu programma "Because we can";

14. jūlijs: Bārtas Burgeru balle, latviešu komēdijīsfilmu programma;

22. jūlijs: Lūznavas muiža, Bērnu īsfilmu programma un īsfilmu programmas pieaugušajiem "My body, your body" un "Like a dream";

20. jūlijs – 22. jūlijs: "Positivus", Bērnu filmu un Baltijas īsfilmu programma;

27. jūlijs – 29. jūlijs: "Baldones Waterfest", latviešu komēdijīsfilmu programma;

4. augusts: "Laba daba", īsfilmu programmas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem "Kino zālītē";

12. augusts, pulksten 18.00–21.00: Vegānfestivāls botāniskajā dārzā, īsfilmu seanss "Origins of Trouble" Palmu mājā;

17. – 19. augusts: Rīgas svētki, filmu un pasākumu programma "Ceļotāji laikā";

8. – 9. septembris: Baltā nakts, Baltijas īsfilmas un muzikāla performance "Fresku improvizācija".

Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls "2Annas" šogad noritēs no 26. novembra līdz 2. decembrim, un tā žūrijā darbosies pazīstami kinoindustrijas profesionāļi. Dalību žūrijā apstiprinājuši: kinopasaulē ietekmīgā Tamperes filmu festivāla direktors Juka-Peka Lākso (Jukka-Pekka Laakso), Parīzē dibinātā starptautiskā kinofestivāla "Signes de Nuit" direktors Dīters Vīczoreks (Dieter Wieczorek) un daudzu kinofestivālu godalgotās īsfilmas "Pussy" režisore Renāta Gasiorovska (Renata Gasiorowska) no Polijas. Viņas veidotā filma "Pussy" 2016. gadā piedalījās arī "2Annas" konkursā.