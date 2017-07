Dokumentālā latviešu īsfilma "Melleņu gari" ("Blueberry Spirits") šā gada 27. jūlijā, pulksten18.00 Rojas kultūras centrā atklās kino, mākslas un mūzikas festivālu "RojaL". Lai gan filma jau guvusi atzinību ārzemēs un piedalījusies vairākos nozīmīgos festivālos, Latvijā režisores Astras Zoldneres dokumentālā īsfilma tiks rādīta pirmo reizi, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Festivāls "RojaL" norisināsies jau septīto reizi, un šī gada festivāla atklāšanā īsfilmu "Melleņu gari" prezentēs režisore Astra Zoldnere, producents un operators Kaspars Braķis, scenārists Ron Rosenberg (Šveice), kā arī filmas varoņi - vasarās Kurzemes mežos mītošie romi. Filmas režisore Astra Zoldnere uzsver: "Es vēlējos pirmo reizi Latvijā filmu izrādīt tieši festivālā "RojaL", tā kā filmēšana notika turpat blakus - Kurzemes mežos." Festivālā "RojaL" tika izrādīta arī režisores iepriekšējā dokumentālā filma "Jūras nauda" (2013). Astra Zoldnere stāsta: "Atceros, ka braucu uz "Jūras naudas" seansu Rojā tieši no "Melleņu garu" filmēšanas. Ierados festivālā no meža, kurā, sekojot filmas varoņiem, biju pavadījusi vairākas dienas, un pirms seansa paspēju tikai ieskriet viesnīcā, lai novilktu gumijniekus."

Filma "Melleņu gari" savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada novembrī izpārdotā seansā Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivālā, kur saņēma pozitīvu vērtējumu gan no kino profesionāļiem, gan apmeklētājiem. Panākumiem Vācijā sekoja arī filmas ieļaušana Ziemeļamerikas nozīmīgākajā dokumentālo filmu festivāla "Hot Docs" konkursa programmā. Pašlaik filma jau ir iekļauta septiņpadsmit starptautisku festivālu programmās, kā arī saņēmusi skatītāju balvu Vācijas festivālā "Monstronale" un atzinību Maskavas starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā "Doker".

"Melleņu gari" ir poētiska dokumentālā īsfilma par romu ģimeni, kura vasaras pavada Kurzemes mežos, lasot un pārdodot ogas. Ievācot meža ražu, romi dalās ar spoku stāstiem, kurus paši mežā piedzīvojuši. Mistiskajos un noslēpumainajos stāstos pamazām atklājas romu cīņa par identitāti, mēģinot sabalansēt pagātni un tagadni, kā arī tradicionālo un moderno dzīvesveidu.

Filma tapusi studijā "Fly For Film". Tās režisore ir Astra Zoldnere, operators un producents Kaspars Braķis, scenārists Rons Rozenbergs (Ron Rosenberg) no Šveices, montāžas režisore Astrīda Konstante, komponists Jans Šovers (Jan Schower) no Vācijas, bet skaņu režisors - Anrijs Krenbergs.

Blueberry Spirits trailer from Kaspars Brakis on Vimeo.