ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) operācijā atgūtas 1939. gada filmā "The Wizard of Oz" ("Oza zemes burvis") redzamās rubīnsarkanās kurpītes, kas tika nozagtas 2005. gadā.

Kurpītes, ko filmā valkāja aktrises Džūdijas Gārlendas atveidotā varone Dorotija, tika nozagtas 2005. gadā no Džūdijas Gārlendas muzeja ASV Minesotas štatā.

Ar spīguļiem rotātās kurpes ir viens no četriem zināmajiem šo kurpju pāriem, kas no filmas uzņemšanas laika saglabājušies līdz mūsdienām, un to vērtība tiek lēsta ap vairākiem miljoniem ASV dolāru.

Vietējā policija izmeklēja vairākus pavedienus un veica neskaitāmas nopratināšanas, līdz tika atklāts izspiešanas mēģinājums saistībā ar nozagto kino simbolu. Pēc tam policija lūdza FIB palīdzību.

Kaut gan Dorotijas kurpītes ir atgūtas, zagļi vēl nav notverti, un FIB turpina izmeklēšanu.