Piektdien, 8. septembrī, ar projekta "Sound We See: Riga" ("Skaņa, ko redzam: Rīga") pirmizrādi-koncertu svinīgi tika atklāts Rīgas Starptautiskais kino festivāls ( Riga IFF ).

Kā portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji, projekta ietvaros 24 rīdzinieki – dzejnieki, rakstnieki, dizaineri, fotogrāfi, scenogrāfi, instalāciju mākslinieki, eksperimentālā kino veidotāji – apguva 16 mm filmu tehniku un iemūžināja pilsētu vienas diennakts stundas ietvaros – tādu, kādu to redz viņi. No safilmētā materiāla katram dalībniekam vienu minūti samontēt palīdzēja Losandželosas "Echo Park Film Center" dibinātāji Paulo Davanco (Paolo Davanzo) un Līsa Marra (Lisa Marr), lai kopā izveidotu 24 minūšu kino darbu, kuram mūziku komponējis Platons Buravickis. Festivāla atklāšanas pasākumā "Splendid Palace" Lielajā zālē mūzika tika izpildīta koncertā, kurā pats komponists izmantoja flīģeli un modulāros sintezatorus, un bija pieaicinājis mūziķus Jēkabu Nīmani (klarnete) un Ēriku Kiršfeldu (čells).

"Sound We See: Riga" piedalījās Agnese Krivade, Aigars Bikše, Anda Lāce, Ansis Starks, Atis Jākobsons, Evelīna Ozola, Gunārs Binde, Ieva Epnere, Jānis Putniņš, Karlīna Vītoliņa, Katrīna Neiburga, Kristians Brekte, Krišs Salmanis, Maija Kurševa, Mārtiņš Grauds, Miķelis Baštiks, Miķelis Putniņš, Pauls Bankovskis, Mareunrol's, Sergejs Timofejevs, Odrija Fišere, Signe Birkova, Viesturs Meikšāns, Andris Freibergs un Žanete Skarule. Projekts Latvijā tapis kultūras un mākslas portāla "Arterritory.com" paspārnē.

Vēl pirms svinīgās atklāšanas – jau no 7. septembra Rīgā pulcējās kino nozares pārstāvji, lai piedalītos otrajā starptautiskajā filmu tirgū Rīgā – "Riga IFF Forum 2017". Prezentāciju sesijās piedalījās tapšanas stadijā esoši Eiropas bērnu filmu projekti no Baltijas un Centrāleiropas reģioniem. Starptautiska ekspertu žūrija izvērtēja 12 projektus, lai piešķirtu "BBrental" balvu 5000 eiro vērtībā, kuru filmas veidotāji varēsi izmantot pēcapstrādes vai filmēšanas tehnikas īres pakalpojumiem. Galveno balvu saņēma Igaunijas projekts "Eia's Christmas at Phantom Owl Farm" (producentu kompāniju "Luxfilm OÜ" un "Kinosaurus Film" paspārnē filmu paredzēts pabeigt līdz 2018. gada decembrim).

Žūrijas pārstāvis Saša Vīzers atklāj (Sasha Wieser, "EastWest Filmdistribution" GmbH vadītājs): "Mūs pārliecināja ideja veidot ģimenes Ziemassvētku piedzīvojumu filmu pie dabas, tāpēc ļoti ceram, ka balva palīdzēs projektu īstenot jau šoziem."

Starptautisko žūriju pārstāvēja arī Latvijas producents Roberts Vinovskis ("Locomotive Productions"), Vācijas kompānijas "SilkWay Films" vadītāja Silke Vilfingere (Silke Wilfinger) un Igaunijas kompāniju "Must Kasi/Kino Sõprus" izplatīšanas pārzine Kristi Porila. Žūrijas īpašo atzinību par labāko prezentāciju saņēma projekts no Polijas – "Diplodocus" (kompānija Human Ark plāno filmu pabeigt līdz 2020. gadam). Īpašās prezentāciju sesijās, kuras šogad notika pirmo reizi, projektu pārstāvji tika aicināti savus projektus apspriest ar savu tiešo auditoriju – bērniem.

Šogad "Riga IFF Forum" ietvaros prezentāciju sesijas norisinājās arī piedaloties Austrumeiropas dokumentālā kino veidotājiem, kuri atrodas tieši uz robežas starp Krieviju un Eiropu, tāpēc sesiju kuratoriem – festivālam "Artdocfest" un Riga IFF programmas "Artdocfest/Riga" galvenajam kuratoram Vitālijam Manskim svarīgi bija veidot tiltu starp šiem dokumentālistiem un Baltijas un Centrāleiropas kino veidotājiem – potenciāliem kopproducentiem un sadarbības partneriem. Notika septiņu projektu prezentācijas, bet vēl vairāki dokumentālā kino veidotāji kā novērotāji piedalījās arī "Baltic Sea Docs" dokumentālo filmu forumā.