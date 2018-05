Ar spāņu filmu zvaigžņu Penelopes Krusas un Havjera Bardemas dalību uz sarkanā paklāja 8. maijā tika svinīgi atklāts 71. Kannu kinofestivāls . Viņi atveido galvenās lomas "oskarotā" irāņu režisora Asgara Farhadi filmā "Everybody Knows", ar kuru tika uzsākts prestižais kinofestivāls.

"Everybody Knows" ir viena no 21 filmas, kas sacentīsies par Palmas zaru kopš kopš seksuālās vardarbības viļņa, kas pārņēma globālo filmu industriju un radīja #MeToo kampaņu, lai veicinātu sieviešu līdzdalību kino industrijā, ziņo aģentūra "Reuters".

Kannu kinofestivālā šogad pieejama "karstā līnija", lai ziņotu par jebkāda veida vardarbību, kā arī notiks virkne diskusiju par attiecīgo tematu. Savukārt Palmas zaru pasniegs austrāliešu aktrise un žūrijas vadītāja Keita Blanšeta

Tiesa, Blanšeta medijiem atklāja, ka palielinātā uzmanība "sieviešu jautājumam" neietekmēs izvēli par festivāla uzvarētāju.

Vaicāta par to, vai viņu uztrauc fakts, ka no 21 galvenā konkursa filmas, tikai trim režisores ir sievietes, Blanšeta atbildējusi: "Pirms dažiem gadiem bija tikai divas!"

Viņa arīdzan uzsvēra, ka sievietes šajā konkursā nepiedalās sava dzimuma dēļ, bet gan sava darba dēļ, piebilstot: "Vai es vēlētos konkursā redzēt vairāk sieviešu? Pilnīgi noteikti! Vai es gaidu un ceru, ka tas notiks nākotnē? Es ceru gan!"

Pēc Farhadi filmas tika izrādīta vēl viena irāņu režisora – Džafara Panahi – filma, taču viņš nevarēja kinofestivālu apmeklēt, jo Irānas valdība viņam oficiāli aizliegusi nodarboties ar filmu veidošanu. Arī krievu režisors Kirils Serebreņņikovs nevar piedalīties kinofestivālā, jo atrodas mājas arestā.

Blanšetai, kura abu režisoru gadījumus nodēvēja par "briesmīgu situāciju", tika vaicāts, vai tas ietekmēs to, kā tiek vērtēti viņu darbi. "Šis nav politisks filmu festivāls," viņa atbildēja, atzīmējot, ka filmas tiks vērtētas pēc to mākslinieciskās vērtības. "Šī nav Nobela miera balva, šis ir Palmas zars."

Kannu kinofestivāls šogad norisināsies no 8. līdz 19. maijam.