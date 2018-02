Ceturtdien, 15. februārī, ar amerikāņu kinorežisora Vesa Andersona animācijas filmu "Isle of Dogs" atklāts 68. Berlīnes starptautiskais kino festivāls.

"Isle of Dogs", kas vēsta par zēnu, kurš izdomātas pilsētas atkritumu izgāztuvē meklē savu suni, ir pirmā animācijas filma, kas jebkad atklājusi prestižo kinofestivālu. Pašam Andersonam šī ir otrā reize, kad ar viņa filmu tiek atklāta Berlināle – 2014. gadā tas notika ar viņa ekscentrisko filmu "Grand Budapest Hotel", kas pēc tam ieguva četras "Oskara" balvas.

"Isle of Dogs" ir viena no 19 filmām, kas cīnīsies par prestižajām Zelta un Sudraba lāča balvām, kuru ieguvēji tiks paziņoti 24. februārī. Starp tām ir Gasa van Senta filma "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" ar Joakinu Fīniksu, Emīlijas Atefas melnbaltā drāma "3 Days in Quiberon", kas vēsta par vācu aktrisi Romiju Šnaideri, Alonso Ruizpalacio drāma "Museum" ar Gaelu Garsiju Bernālu, Deivida un Neitana Zelneru vesternkomēdija "Damsel" ar Robertu Patinsonu un Miu Vasikovsku un Benuā Žako "Eva" ar Izabellu Ipēru un Gaspāru Uljē.

Berlīnes festivāls, kas dibināts 1951. gadā, ir viens no pasaules prestižākajiem un apmeklētākajiem kinofestivāliem, kura laikā kopumā tiek demonstrētas aptuveni 400 filmas.

Uzzināt vairāk par Berlināli, kā arī iepazīties ar pilnu filmu programmu iespējams festivāla mājaslapā.