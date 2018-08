View this post on Instagram

Viens no smagākajiem filmēšanas posmiem manā dzīvē ir pagājis. No 22 maiņām 21 bija naktsmaiņa. Bet - tie neticami skaistie saulrieti un saullēkti.. Tie deva neticamu jaudu. #nekasmusneaptures #andriskeiss



