Abi kino vecmeistari pasaules vecākajā kinofestivālā tika godināti filmas "Our Souls At Night", kur abi spēlē galvenās lomas – padzīvojušus, vientuļus kaimiņus, kas ļaujas romantiskām attiecībām. Abi aktieri jau reiz spēlējuši kopā – 1967. gada komēdijā "Barefoot in the Park".

Jaunā filma "Our Souls At Night" tapusi "Netflix" paspārnē. Tās scenārija pamatā ir amerikāņu rakstnieka Kenta Harufa tāda paša nosaukuma romāns. Filmas režisors – Ritešs Batra (Ritesh Batra).

Roberts Redfords ir arī filmas producents. Viņš vēlējies veidot šo darbu, jo viņaprāt ir ļoti maz filmu, kas tieši uzrunā vecākās paaudzes skatītājus. Filmas galvenais vēstījums ir vēl viena mīlestības iespēja, kas tiek dota dzīves nogalē. Tāpat viņš pajokojis, ka vēl pirms nāves vēlas nofilmēties vēl vienā filmā kopā ar Džeinu Fondu.

Filma Venēcijas kinofestivālā tika demonstrēta ārpuskonkursa programmā.