25. oktobrī uz lielajiem ekrāniem nonāks režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilma "Tēvs Nakts", stāsts par latvieti Žani Lipki un viņa ģimeni, kas Otrā pasaules kara laikā savā mājā no nāves izglāba vairāk nekā 50 ebreju. Uzreiz pēc pirmizrādes filmu sāks demonstrēt visā Latvijā.

"No filmēšanas viedokļa viena no interesantākajām lietām bija fakts, ka filma kļuva par vēsturisku eksperimentu. Mēs nefilmējām tikai vēsturisku filmu, pati filmēšanas grupa nonāca vēsturiskā situācijā. Piemēram, pazemes bunkura filmēšana notika ziemā bunkurā, reālā aukstumā, kur cilvēkiem salst; arī Rumbulas ebreju iznīcināšanas skats gan masu skatu dalībniekiem, gan arī filmēšanas grupas pārstāvjiem izraisīja patiesas sajūtas. Vienā brīdī pat nevarēja nošķirt, vai tas notiek pa īstam, vai tomēr nē. Tiešām viens no interesantākajiem aspektiem bija šī pārcelšanās laikā, kas daudziem iesaistītajiem atstāja spēcīgu emocionālu nospiedumu. Arī viņi paši teica, ka tā nav tīri praktiska filmas veidošana, bet tā bija īsta pieredze, jo bija elementi, ko mēs varbūt pat apzināti aktivizējām, lai "pārceltos" laikā," par filmas aizkadriem stāsta režisors.

Jau no 26. oktobra filmu būs iespējams skatīties Rīgā, Rēzeknē, Cēsīs, Ventspilī un Liepājā, kur īpašos seansos skatītājiem būs iespēja satikt filmas komandu. 27. oktobrī pulksten 15.00 Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē viesosies filmas režisors Dāvis Sīmanis, galvenās lomas atveidotājs Artūrs Skrastiņš un operators Andrejs Rudzāts. Cēsīs, Vidzemes koncertzālē, 28. oktobrī pulksten 17.00 viesosies režisors Dāvis Sīmanis, galvenās sieviešu lomas atveidotāja Ilze Blauberga un operators Andrejs Rudzāts. 29. oktobrī pulksten 18.30 Ventspilī, kino "Rio", būs iespēja tikties ar režisoru Dāvi Sīmani, savukārt Liepājā, koncertzālē "Lielais Dzintars", 31. oktobrī pulksten 18.30 notiks īpašais seanss un tikšanās ar režisoru Dāvi Sīmani un aktrisi Ilzi Blaubergu.

Informācija par visiem filmas seansiem pieejama mājaslapā www.tevsnakts.lv.

Filma tapusi programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".