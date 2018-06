Latvijas Televīzijas simtgades seriāla "Sarkanais mežs", vēstīs par Nacionālo partizānu cīņu pret padomju okupāciju 20. gadsimta 40. gadu nogalē un 50. gadu sākumā, filmēšanas process nonācis finiša taisnē, tāpēc seriāla komanda vēlreiz ļauj ielūkoties tapšanas aizkulisēs.

19. un 20. jūnijā Rīgā tika filmētas epizodes Londonā, kur britu izlūkdienests MI6 risina stratēģiskas sarunas par okupēto padomju teritoriju jautājumiem. "Šajās telpās mēs inscenējam mūsu vīziju par to, kāds varētu izskatīties britu izlūkdienests 1949. gadā," stāvēdams Baltijas sekcijas vadītāja Sandija Makibina kabinetā stāsta seriāla idejas autors un režisors Normunds Pucis. Seriāla veidotāji atzīst, ka stāsta pamatā ir patiesi notikumi un daļa varoņu tiešām ir vēsturiskas personības, taču scenārijs papildināts ar dažādām sižeta līnijām, kas stāstu paspilgtinās un padarīs skatītājiem vēl saistošāku. Klāt nākusi gan romantiskā, gan traģiskā līnija. "Drāma tur ir nākusi klāt, stāsts ir apaudzēts," par scenārija transformācijām saka Normunds. Līdz ar to scenārija gala variantā aptuveni 70 % ir fantāzija, bet 30 % – patiesie notikumi, lēš režisors.

Vēsturisko detaļu atveidē komanda cenšas būt sevišķi precīza – speciāli pasūtītas 1949. gada amerikāņu formas, no arhīviem sagādātas un kopētas kartes ar laikam atbilstošu pasaules valstu izvietojumu, ko izvietot izlūkdienesta telpās un brīžiem laikmeta detaļu meklēšanā iesaistījusies teju visa komanda. Producente Arta Ģiga atzīst, ka tas tiešām ir īsts izaicinājums, jo kadrā visam jāizskatās maksimāli autentiski. Piemēram, režisoru iecere kādā ainā izmantot degošu 1950. gadu automobili sākotnēji šķitusi neiespējama, jo šādu modeļu īpašnieki savus spēkratus nekad neziedotu šādai nepieciešamībai. Taču komandai tomēr izdevies atrast automašīnas detaļas, kas, mākslas departamenta rokām atsvaidzinātas, izskatās pēc īsta auto. Tajā pašā laikā Normunds Pucis norāda – Lielbritānijas ainu iekārtojums lielā mērā ir komandas fantāzijas auglis – autori iedvesmu guvuši, skatoties, kā šis periods atveidots citās filmās, tādēļ noskaņa vietām ir mēģinājums to atkārtot, jo pašiem pieredzes par to, kā varēja izskatīties MI6 telpas, nav.

Vēsturiski šajos notikumos darbojas pārsvarā vīrieši, tādēļ scenārija autori ieviesuši arī dažas sieviešu līnijas. Veidotāji ir gandarīti, ka visi aktieri, kuri piedalās, lieliski iejūtas savos tēlos un arī kopumā priecājas par iespēju piedalīties šajā projektā. "Neesam kļūdījušies ne ar vienu aktieri," par precīzo atlasi priecājas Normunds. Šajās filmēšanās piedalījās Juris Žagars, Jānis Vimba, Juris Kalniņš, Herberts Laukšteins un masu skatu aktieri, bet seriāla galvenajā – latviešu emigranta Vitolda lomā – iejūtas jaunais aktieris Jēkabs Reinis. Kopā ar viņu spēlē Agnese Cīrule, Dainis Grūbe, Elīna Vaska, Uldis Dumpis, Aurēlija Anužīte, Imants Strads un citi.

Seriāla "Sarkanais mežs" projekts pērn uzvarēja LTV izsludinātajā simtgades seriāla projektu konkursā. SIA "Red Dot Media" iepriekš bijusi iesaistīta LTV seriāla "Māja pie ezera" ražošanā, savukārt producentei Artai Ģigai ir pieredze arī citu liela mēroga televīzijas produktu realizēšanā. "Sarkanais mežs" vēsta par nacionālo partizānu cīņu pret padomju okupāciju. Notikumi risinās 1949. gadā, kad angļu izlūkdienests MI6 cenšas iegūt informāciju par situāciju Padomju Savienības okupētajā teritorijā. Angļi savervē latviešu emigrantu, bijušo leģionāru Vitoldu un nosūta misijā uz Latviju. Viņu apvārdo, stāstot, ka Vitolda uzdevums ir palīdzēt nacionālajiem partizāniem, kaut MI6 interesē tikai izlūkošanas dati, jo viņus biedē PSRS kodolieroču attīstība. Par britu plāniem uzzinājusi arī VDK, un Vitolds nokļūst slazdā. Sākas sarežģīta spēle starp VDK un MI6.