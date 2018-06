Džonijs Deps, pilnajā vārdā Džons Kristofers Deps II, bija jaunākais no četriem bērniem civilinženiera Kristofera Džona Depa un viesmīles Betijas Sjū Palmeres ģimenē. Bērnībā ģimene bieži pārvācās – kopumā viņi dzīvojuši vairāk nekā 20 dažādās vietās, visbeidzot 1970. gadā apmetoties Miramarā, Floridā. Depa vecāki izšķīrās 1978. gadā, kad viņam bija 15 gadu. Pēc tam māte izgāja par sievu pie Roberta Palmera, kuru Deps dēvē par savu iedvesmas avotu. Tiesa, radošajai darbībai viņu pievērsa māte, kura 12 gadu vecumā uzdāvināja viņam ģitāru. Drīz pēc tam viņš sāka muzicēt vietējās garāžu grupās.

Neilgi pēc vecāku šķiršanās Deps pameta vidusskolu, lai nodotos savai kaislībai uz rokmūziku. Viņš devās uz Losandželosu, kur pievienojās apvienībai "Six Gun Method", kas izjuka vēl pirms līguma parakstīšanas ar ieraksta studiju. Deps gan plinti krūmos nemeta un pievienojās apvienībai "Rock City Angels", kas noslēdza līgumu ar "Geffen Records".

1983. gada 20. decembrī viņš apņēma par sievu grima mākslinieci Loriju Annu Elisonu – viņa grupas basista un dziedātāja māsu. Tieši Lorija bija tā, kas uzvirzīja jauno rokmūziķi uz aktiermeistarības taciņas, iepazīstinot viņu ar savu bijušo draugu – aktieri Nikolasu Keidžu. Viņš Depā saskatīja potenciālu un iepazīstināja viņu ar Holivudas aģentu. Pēc vairākām mazām lomiņām šur un tur Deps 1984. gadā visbeidzot tika pie savas pirmās lielās lomas šausmu filmā "Šausmas Gobu ielā" ("Nightmare on Elm Street").

Savukārt 1987. gada sākumā Deps piedzīvoja savu debiju televīzijā seriālā "Džampstrīta 21" ("21 Jump Street"), kas viņam visbeidzot atnesa plašāku atpazīstamību. Nākamā lielā loma bija jauniešu mūziklā-komēdijā "Raudulis" ("Cry Baby"), kas kļuva par klasiku. Pēcāk tajā pašā gadā viņš tika pie galvenās lomas lentē "Evards Šķērrocis" ("Edward Scissorhands"). Tā bija pirmā no Depa kopskaitā septiņām sadarbībām ar režisoru Timu Bērtonu.

"Edvarda Šķērroča" veiksmes auras gaisotnē arīdzan abas nākamās filmas – "Benijs un Džūna" ("Benny & Joon") un "Kas nomoka Gilbertu Greipu" ("What's Eating Gilbert Grape") – 1993. gadā guva panākumus. Savukārt savu aktierisko dažādību viņš nodemonstrēja Emira Kusturicas fantāzijdrāmā "Arizonas sapnis" ("Arizona Dream"), kur viņš atveidoja galveno lomu.

Tiesa, Depu vairāk interesēja nevis kases ieņēmumi, bet gan atveidotie tēli, tāpēc 1994. gadā talantīgais aktieris atkal metās uz vienu roku ar Timu Bērtonu filmā "Eds Vuds" ("Ed Wood"), kas bija veltījums kulta režisoram. Dalība šajā filmā esot atjaunojusi viņa mīlestību pret aktiermākslu, kā arīdzan atnesa viņam nomināciju "Zelta globusam" kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā".

Šodienas skatītāja atmiņā Deps nenoliedzami ierakstījies kā ekscentriskais pirāts kapteinis Džeks Sperovs no "Karību jūras pirātu" filmu sērijas, Trakais Cepurnieks no Bērtona "Alises Brīnumzemē" vai Vilijs Vonka no "Čārlija un šokolādes fabrikas".

Paralēli karjerai uz ekrāna viņš nekad nav pametis novārtā arīdzan mūziku, sadarbojoties ar tādiem mūziķiem kā Šeins Makgovans un "Oasis". Deps darbojas arī grupā "P", kuras biedrs ir arī Flī no "Red Hot Chili Peppers".

Pēc šķiršanās no Elisones 1985. gadā viņš Deps ielaidās attiecībās ar "Netīro deju" zvaigzni Dženiferu Greju, savu ekrāna partneri filmā "Edvards Šķērrocis" Vinonu Raideri un supermodeli Keitu Mosu, bet no 1988. gada līdz 2012. bija attiecībās ar franču dziedātāju Vanesu Paradī, laulībā ar kuru pasaulē nāca divi bērni – Lilija Rouza Depa un Džons Kristofers Deps III. Savukārt 2015. gadā viņš apņēma par sievu savu ekrāna partneri filmā "Ruma dienasgrāmata" ("The Rum Diary") Emberu Hērdu, no kuras ar skandālu 2017. gadā izšķīrās.

Trīs reizes savas karjeras laikā Džonijs Deps bijis nominēts "Oskara balvai", kā arī saņēmis "Zelta globusu" par veikumu filmā "Svīnijs Tods: Flītstrītas dēmoniskais bārddzinis" ("Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street") un "Ekrāna aktieru ģildes balvu" par sniegumu filmā "Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts" ("Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl").

Tiesa, Depa kontā vēl ir vesels lērums nomināciju, kā arī seksa simbola statuss – 2003. un 2009. gadā žurnāls "People" viņu nodēvēja par seksīgāko vīrieti.