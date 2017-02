Francijas kino leģenda, aktieris Žans Pols Belmondo saņēmis "Cēzara" ("César") balvu par mūža ieguldījumu filmu industrijā. "Cēzara" balva ir Francijas augstākais apbalvojums kino, nereti saukts arī par šīs valsts ekvivalentu ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars".

83 gadus vecais aktieris uz ceremoniju bija ieradies kopā ar ģimeni. Viņš ar stāvovācijām tika sveikts kolēģu ielenkumā uz skatuves. Svinīgajā mirklī tika demonstrēti fragmenti no filmām ar Belmondo dalību.

Savā pateicības runā aktieris teica, ka viņa kino karjera nebūtu bijusi iespējama bez viņa vecākiem – viņa mātes, kura iedrošinājusi viņu būt tikpat drosmīgam, kā viņa tēvs.

Žans Pols Belmendo ir viena no lielākajām 20. gadsimta Francijas kino zvaigznēm, spilgts franču "jaunā viļņa" pārstāvis. Viņa ievērojamāko aktierdarbu vidū ir lomas filmās "À bout de souffle" ("Breathless", 1960), "L'Homme de Rio", "Moderato cantabile" ("Seven Days... Seven Nights"), "La Ciociara" ("Two Women") un daudzās vairāk nekā 90 filmās.

Karjeras laikā Belmondo strādājis ar izciliem režisoriem, kā Žans Liks Godārs, Klods Lelušs, Marsels Karnē, Žans-Pjērs Melvils, Fransuā Trifo, Luijs Mals, Žaks Derē, Klods Šabrols, Vitorio de Sika un citiem. Tāpat Belmondo ar panākumiem strādājis teātrī.

"Cēzara" balvas ceremonijā, kas notika 24. februārī, Parīzē, triumfēja jau starptautisku atzinību guvusī Pola Verhovena filma "Elle" ("Viņa") ar Izabellu Ipēru galvenajā lomā. Tā saņēma galveno balvu kā gada labākā filma, bet Ipēra novērtēta kā labākā aktrise. Par šo lomu aktrise pretendē arī uz ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars".

Trīs balvas ceremonijā saņēma jau ar Kannu "Zelta palmas zaru" godalgotā Ksavjē Dolana filma "It's Only The End Of The World" ("Tas ir tikai pasaules gals"). Pie "Cēzara" tika pats Dolans kā labākais režisors, bet Gaspars Uljels kā labākais aktieris. Tāpat filma saņēma balvu par montāžu.

Goda "Cēzaru" Francijas kinoakadēmija piešķīra amerikāņu aktierim Džordžam Klūnijam, kurš uz ceremoniju bija ieradies kopā ar sievu Amalu.