No zinātniskās fantastikas un bandītu trillera līdz kara varoņdrāmai un mūziklam – šā gada "godalgu sezonā" izceltie kino darbi ir ārkārtīgi daudzveidīgi formas ziņā, taču lielu daļu slavināto filmu vieno līdzcietības un vienlīdzības tematika.

Jau ziņots, ka šonedēļ, 24. janvārī, tika nosaukti Amerikas kinoakadēmijas balvas "Oskars" pretendenti, par līderi nominācijās kļūstot mūziklam "La La Land", kas izvirzīts 14 kategorijās, tostarp galvenajā – kā "Labākās filma".

Līdzās "La La Land" ierindotas vēl astoņas kinolentes – "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lion", "Manchester by the Sea" un "Moonlight". Kā minējuši vairāki kino kritiķi, šogad nominētās filmas un mākslinieki liecina par Amerikas kinoakadēmijas centieniem pievērst arvien lielāku uzmanību melnādaino aktieru un režisoru veikumam. Arī trijās no deviņām filmām, kas pretendē uz "Labākās filmas" statusu, iesaistīta rasu nevienlīdzības problēma.

Gaidot apbalvošanas ceremoniju, kas šogad norisināsies 26. februārī, piedāvājam uzzināt svarīgāko par visām deviņām izceltajām filmām – kad un vai tās iespējams noskatīties Latvijā, kā uz nomināciju reaģējuši filmas veidotāji un kas filmas saturā un izpildījumā padara tās ievērības cienīgas.