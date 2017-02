Tomēr triumfa mirkli aizēnoja kāds neveikls misēklis. Vispirms par uzvarētāju galvenajā kategorijā tika kļūdaini nosaukts mūzikls "La La Land" ("La La Land: Kalifornijas sapņi"). Režisora Demjena Šazela veidotais muzikālais mīlasstāsts šogad bija absolūts nomināciju līderis, uz prestižo apbalvojumu pretendējot 14 kategorijās, un daudzi kino kritiķi tam paredzēja uzvaru galvenajā kategorijā.

"La La Land" kā uzvarētāja tika izziņota arī oficiālajā ASV kinoakadēmijas "Twitter" kontā. Vēlāk gan ieraksts tika dzēsts.

"Pilnīgi skaidrs, ka pat manos sapņos šis nevarētu būt patiesība, bet pie velna sapņus! Šis patiesi notiek," savu pārsteigumu ceremonijā uz skatuves pauda "Moonlight" režisors Berijs Dženkinss.

Apbalvojumu par labāko režisora darbu saņēma Demjens Šazels (Damien Chazelle) par filmu "La La Land". Kopumā tā tika pie "Oskara" balvām sešās kategorijās.

Par labāko aktieri galvenajā lomā atzīts Keisijs Afleks (Casey Affleck), kurš "Oskaru" saņēmis par galveno lomu kinolentē "Manchester by the Sea" ("Mančestera pie jūras"). Iepriekš viņš ticis nominēts 2008. gadā par lomu filmā "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford".

Savukārt "Oskaru" nominācijā "Labākā aktrise galvenajā lomā" saņēma Emma Stouna (Emma Stone) par spēli filmā "La La Land".

Par labāko ārzemju filmu atzīta Irānas "The Salesman" ("Komivojažieris"), ko režisējis Asgars Farhadi (Asghar Farhadi), kurš savu pirmo "Oskaru" saņēma 2012. gadā par filmu "Separation" ("Šķiršanās"). Ņemot vērā, ka Farhadi ceremoniju neapmeklēja saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trampa rīkojumu pastiprināt imigrantu vai bēgļu pārbaudi, viņa pateicības runu ceremonijā nolasīja kosmonaute Anuše Ansari (Anousheh Ansari). 26. februārī vairāki tūkstoši cilvēku pulcējās LondonasTrafalgara laukumā, lai vienotos miermīlīgā protesta akcijā un publiskā seansā noskatītos Farhadi filmu, paužot atbalstu irāņu režisoram un kritizējot Trampa rīkojumu neielaist valstī septiņu musulmaņu valstu pilsoņus.

Kā labākais otrā plāna aktieris apbalvots Maheršala Ali (Mahershala Ali) par lomu filmā "Moonlight, savukārt labākās otrā plāna aktrises tituls piešķirts Violai Deivisai (Viola Davis) par darbu filmā "Fences".

ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija šogad norisinājās jau 89. reizi. Ceremoniju vadīja komiķis un pasākumu vadītājs Džimijs Kimmels (Jimmy Kimmel).

Pilns uzvarētāju saraksts

LABĀKĀ FILMA:

"Moonlight"

LABĀKAIS REŽISORS:

Demjens Šazels ("La La Land")

LABĀKAIS AKTIERIS:

Keisijs Afleks ("Manchester by the Sea")

LABĀKĀ AKTRISE:

Emma Stouna ("La La Land")

LABĀKĀ ĀRZEMJU FILMA:

"The Salesman"

LABĀKAIS OTRĀ PLĀNA AKTIERIS:

Maheršala Ali ("Moonlight")

LABĀKĀ OTRĀ PLĀNA AKTRISE:

Viola Deivisa ("Fences")

LABĀKAIS ORIĢINĀLAIS SCENĀRIJS:

Kenets Lonergans ("Manchester by the Sea")

LABĀKAIS ADAPTĒTAIS SCENĀRIJS:

Berijs Dženkinss un Tarels Alvins Makkreinijs ("Moonlight")

LABĀKĀ ĪSFILMA:

"Sing" ("Mindenki")

LABĀKĀ ANIMĀCIJAS PILNMETRĀŽAS FILMA:

"Zootopia"

LABĀKĀ ANIMĀCIJAS ĪSFILMA:

"Piper"

LABĀKAIS ORIĢINĀLAIS SKAŅU CELIŅŠ:

Džastins Hervics ("La La Land")

LABĀKĀ ORIĢINĀLĀ DZIESMA:

Džastins Hervics, Bendžs Paseks un Džastins Pauls, "City of Stars" ("La La Land")

LABĀKAIS OPERATORA DARBS:

"La La Land"

LABĀKAIS KOSTĪMU DIZAINS:

"Fantastic Beasts and Where to Find Them"

LABĀKĀ DOKUMENTĀLĀ PILNMETRĀŽAS FILMA:

"O.J.: Made in America"

LABĀKĀ DOKUMENTĀLĀ ĪSFILMA:

"The White Helmets"

LABĀKĀ MONTĀŽA:

"Hacksaw Ridge"

LABĀKAIS GRIMS UN FRIZŪRAS:

"Suicide Squad"

LABĀKĀS DEKORĀCIJAS:

"La La Land"

LABĀKĀ SKAŅU MONTĀŽA:

"Arrival"

LABĀKĀ SKAŅU MIKSĒŠANA:

"Hacksaw Ridge"

LABĀKIE SPECEFEKTI:

"The Jungle Book"